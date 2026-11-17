Piccole mani che intrecciano fili, ritagliano stoffe e danno forma a oggetti originali, guidate dall’esperienza e dalla pazienza delle volontarie. A Nasca, frazione di Castelveccana, la creatività diventa un’occasione per imparare, stare insieme e costruire legami tra generazioni diverse. È questo lo spirito di “Piccole mani all’opera”, il progetto che porta gli alunni della scuola primaria di Castelveccana all’interno del laboratorio creativo “Fili, Parole e…”, promosso dal Circolo Acli del paese.

L’iniziativa ha preso il via il 9 novembre e coinvolge le classi quarta e quinta della scuola primaria a indirizzo Montessori. Un percorso nato da un’idea degli insegnanti, coordinati da Sara Martignoni, responsabile del progetto, e accolto con entusiasmo dal Circolo Acli di Castelveccana, in collaborazione con la Parrocchia, che ha messo a disposizione gli spazi dell’oratorio di Nasca, in via Pasubio.

Gli appuntamenti si svolgono il lunedì, dalle 14.15 alle 16.15, e proseguiranno fino al 21 dicembre. Il progetto riprenderà poi in primavera, tra marzo e aprile, secondo un calendario ancora da definire.

Al centro dell’esperienza c’è il recupero della manualità, attraverso attività che permettono ai bambini di avvicinarsi a tecniche artigianali tradizionali come l’uncinetto e la tessitura a mano, utilizzando anche piccoli telai adatti alla loro età. Non mancano la realizzazione di manufatti, decorazioni natalizie e piccoli regali, tutti creati dando nuova vita a materiali di riciclo.

A guidare i giovani partecipanti sono le volontarie che abitualmente animano il laboratorio “Fili, Parole e…”, pronte a mettere a disposizione competenze, tempo ed esperienza. Il loro ruolo, però, va ben oltre l’insegnamento di una tecnica: lavorando fianco a fianco con i bambini, contribuiscono a creare un ambiente nel quale l’apprendimento passa attraverso la collaborazione, il confronto e l’aiuto reciproco.

L’obiettivo educativo è infatti più ampio della semplice realizzazione di un oggetto. Ogni attività rappresenta un’opportunità per sviluppare concentrazione, costanza, creatività e capacità di portare a termine un progetto, imparando al tempo stesso a rispettare il lavoro degli altri e a valorizzare le idee di ciascuno.

C’è poi un aspetto particolarmente significativo: l’incontro tra generazioni. Attorno ai tavoli del laboratorio, bambini e volontarie condividono gesti, racconti ed esperienze, senza rigide gerarchie, ma attraverso uno scambio spontaneo di conoscenze. Un modo concreto per riscoprire il valore delle relazioni e di quei saperi manuali che si trasmettono proprio attraverso il fare insieme.

Il tutto in un contesto attento alla sicurezza, con strumenti adeguati e materiali di recupero, lasciando spazio alla fantasia e alla sperimentazione personale.