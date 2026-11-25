Castiglione Olona
A Castiglione Olona Martina Cilento presenta “Il Cognome” per “Tè con l’autore”
Domenica 29 novembre alle 16.00 al Caffè Lucioni di piazza Repubblica la scrittrice dialoga con il presidente di “Borgo Antico” Ugo Marelli nell’ambito della rassegna letteraria
Domenica 29 novembre 2026 a Castiglione Olona torna “Tè con l’autore”, il ciclo di incontri letterari promosso dall’Associazione Culturale Borgo Antico con il patrocinio della Città di Castiglione Olona e della Provincia di Varese. L’appuntamento è fissato alle ore 16.00 al Caffè Lucioni di piazza Repubblica con la scrittrice Martina Cilento, che presenterà il libro “Il Cognome” (2025, Macchione Editore).
La trama del libro
A dialogare con l’autrice durante il pomeriggio sarà Ugo Marelli, presidente dell’associazione “Borgo Antico”.
Il romanzo racconta la storia vera di una giovane ragazza analfabeta e figlia di pastori nella Basilicata degli anni Trenta, per la quale il futuro sembra già segnato e prevedibile. Proprio il caso, però, cambia le carte in tavola quando Maria incontra Nicola una sera, perdendo tutto e trovando qualcosa di diverso in un racconto di coraggio, resilienza e ricerca della felicità nonostante le difficoltà.
Partecipazione e prenotazioni
L’ingresso all’incontro è libero e per chi acquista il libro o si iscrive all’associazione è previsto un omaggio.
Per prendere parte all’iniziativa è gradita la prenotazione telefonica al numero 0331.857411.