Domenica 29 novembre 2026 a Castiglione Olona torna “Tè con l’autore”, il ciclo di incontri letterari promosso dall’Associazione Culturale Borgo Antico con il patrocinio della Città di Castiglione Olona e della Provincia di Varese. L’appuntamento è fissato alle ore 16.00 al Caffè Lucioni di piazza Repubblica con la scrittrice Martina Cilento, che presenterà il libro “Il Cognome” (2025, Macchione Editore).

La trama del libro

A dialogare con l’autrice durante il pomeriggio sarà Ugo Marelli, presidente dell’associazione “Borgo Antico”.

Il romanzo racconta la storia vera di una giovane ragazza analfabeta e figlia di pastori nella Basilicata degli anni Trenta, per la quale il futuro sembra già segnato e prevedibile. Proprio il caso, però, cambia le carte in tavola quando Maria incontra Nicola una sera, perdendo tutto e trovando qualcosa di diverso in un racconto di coraggio, resilienza e ricerca della felicità nonostante le difficoltà.

Partecipazione e prenotazioni

L’ingresso all’incontro è libero e per chi acquista il libro o si iscrive all’associazione è previsto un omaggio.

Per prendere parte all’iniziativa è gradita la prenotazione telefonica al numero 0331.857411.