Una serata dedicata alla musica d’autore e all’inclusione sociale ha animato gli spazi di Materia Spazio Libero, la sede di VareseNews a Castronno, venerdì 20 novembre. Protagonista dell’evento è stato il repertorio di Francesco Guccini, cantato all’unisono dai partecipanti.

L’iniziativa ha unito gli ospiti della comunità terapeutica del Centro Gulliver e appassionati del cantautore da tutta la Castronnoprovincia di Varese. L’obiettivo dell’incontro è stato creare un momento di condivisione in cui persone con storie diverse potessero riconoscersi come parte di una stessa comunità.

La formula del Coro da Spiaggia

L’evento si è svolto secondo le modalità del cosiddetto “Coro da Spiaggia”. Si tratta di un laboratorio corale già sperimentato con successo alle Carrozze Hub del Centro Gulliver a Varese.

In questo contesto, la distinzione tradizionale tra chi si esibisce e chi ascolta viene annullata. I presenti diventano parte attiva dell’esecuzione, cantando insieme brani che appartengono alla memoria collettiva.

«In uno spazio libero come questo, senza barriere tra palco e pubblico, le canzoni più popolari della musica italiana si cantano insieme, a squarciagola, perché sono pezzi della nostra vita» è stato sottolineato durante la presentazione della serata.

I protagonisti e l’omaggio al cantautore

A guidare i partecipanti lungo il canzoniere del cantautore emiliano sono stati la voce e la chitarra di Piero Mannarelli. L’accompagnamento musicale è stato arricchito dai testi rielaborati e illustrati da Sergio Festa.

Durante l’introduzione all’evento è stato ricordato il valore culturale dei brani scelti per l’occasione. Le composizioni di Guccini offrono infatti spunti di riflessione che spaziano dall’attualità alla sfera intima.

«Guccini ci ha insegnato che le canzoni possono essere contemporaneamente grandissima letteratura e specchi di vita quotidiana. Nelle sue strofe troviamo la filosofia, la politica, ma soprattutto le malinconie delle quattro del mattino e quell’ostinata, bellissima ricerca di giustizia e libertà» è stato evidenziato nell’apertura dell’incontro.

L’appuntamento ha così confermato il ruolo della musica come strumento di aggregazione, capace di favorire l’incontro tra la comunità terapeutica e il territorio circostante.