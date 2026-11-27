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Come parlare ai bambini delle situazioni di paura e allarme senza spaventarli? Come aiutarli a comprendere ciò che accade nel mondo, offrendo loro ascolto e rassicurazione? Sono alcune delle domande al centro di “Oltre l’allarme – Educare alla sicurezza emotiva in famiglia e a scuola”, la serata organizzata dall’Associazione Genitori Castronno per giovedì 3 dicembre alle 20.45, nell’atrio della scuola De Amicis di Castronno.

L’incontro, a ingresso gratuito e aperto a tutte le famiglie, nasce da un’idea sviluppata in collaborazione con la psicologa Silvia Chianese, che modererà la serata accompagnando i partecipanti in un momento di riflessione e confronto.

Come parlare ai bambini delle paure e delle situazioni di allarme

Le notizie, gli eventi che accadono nel mondo e le situazioni di emergenza possono generare interrogativi e preoccupazioni anche nei più piccoli. Per gli adulti non è sempre semplice trovare le parole giuste per spiegare ciò che succede, senza alimentare ansie o trasmettere ulteriori timori.

L’iniziativa vuole offrire ai genitori un’occasione per riflettere su come affrontare questi argomenti con i figli, imparando ad ascoltare le loro emozioni e accompagnandoli nella comprensione di situazioni che possono apparire difficili o spaventose.

Al centro della serata ci sarà il tema della sicurezza emotiva, intesa come capacità di costruire un ambiente familiare e scolastico nel quale bambini e ragazzi possano esprimere liberamente dubbi, paure e incertezze, sentendosi ascoltati e sostenuti.

Un momento di confronto con la psicologa Silvia Chianese

L’appuntamento non sarà soltanto un’occasione di riflessione, ma anche uno spazio di dialogo e condivisione tra genitori.

Con la moderazione della dottoressa Silvia Chianese, i partecipanti potranno confrontarsi sulle difficoltà quotidiane legate alla comunicazione con i figli, condividere esperienze e cercare strumenti utili per affrontare con maggiore serenità le situazioni di preoccupazione.

L’obiettivo dell’Associazione Genitori Castronno è favorire una riflessione comune sul ruolo degli adulti nell’accompagnare la crescita emotiva dei bambini, valorizzando il dialogo tra famiglia e scuola.

Ingresso gratuito alla scuola De Amicis di Castronno

La serata si svolgerà giovedì 3 dicembre alle ore 20.45, nell’atrio della scuola De Amicis di Castronno.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le famiglie.