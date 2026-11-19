Anche a Cesate si accende l’atmosfera natalizia. L’Amministrazione comunale ha organizzato per domenica 22 novembre alle 17 un momento di festa per dare ufficialmente il via alle celebrazioni del Natale con l’accensione dell’albero.

L’appuntamento è alla scuola AFOL di via Romanò 39, dove cittadini e famiglie sono invitati a ritrovarsi per condividere questo momento che segna l’inizio del periodo delle feste. Ad accompagnare l’accensione dell’albero ci saranno bevande calde e dolci natalizi, per un’occasione di incontro aperta a tutta la cittadinanza.

In caso di maltempo, l’evento sarà recuperato sabato 28 novembre alle 17, nella stessa sede.

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