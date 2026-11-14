A “Cinecime” a Gallarate la grande controversia del K2 raccontata da Reinhold Messner

Mercoledì 18 novembre terza e ultima serata di CineCime, la rassegna di cinema di montagna proposta dal Cai di Gallarate (appuntamento alle ore 21, sala Ex scuderie Martignoni, via Venegoni). al centro “la grande controversia” della conquista del K2.

Il K2 (8611 m) è la seconda montagna del pianeta per altitudine ed è nota come “la montagna degli italiani” perché la sua vetta è stata raggiunta per la prima volta nel 1954 da una spedizione italiana diretta da Ardito Desio. Benchè il team di italiani fosse numeroso, la salita viene associata soprattutto ai nomi di Lacedelli e Compagnoni e a quello di Bonatti.

«La filmografia e la bibliografia relative a questa spedizione e alle discussioni che ne seguirono sono molto ricche: a CineCime abbiamo proiettato 2 anni fa “Italia K2”, il documentario ufficiale della spedizione italiana del 1954, diretto da Marcello Baldi con le riprese storiche di Mario Fantin e degli stessi alpinisti, prodotto dal Club Alpino Italiano» racconta Piera Ciceri, animatrice di CineCime.

«È sembrato quindi interessante proporre quest’anno “K2 La grande controversia”, un docufilm diretto da Reinhold Messner, realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano e l’associazione Vivere la Montagna. Prodotto da Messner Mountain Movie e distribuito da Mescalito Film, il film della durata di 67 minuti, rievoca la prima ascensione italiana del 1954, affrontando come si evince dal titolo non tanto gli aspetti alpinistici ma piuttosto gli aspetti psicologici e gli accadimenti che seguirono la spedizione e il ruolo di Bonatti nella stessa».

A presentare e commentare il docufilm saranno Roberto Salmini, istruttore della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo del CAI di Gallarate, e Massimo Palazzi, storico e appassionato di storia dell’alpinismo.

Kronoshock, ultimo film di CineCime 2026

Si riconferma anche quest’anno la collaborazione con Trento Film Festival 365 dal cui catalogo è stato scelto anche Kronoshock , un cortometraggio d’animazione vincitore della Genziana d’Oro – Miglior Film di Alpinismo (Premio del Club Alpino Italiano) alla 74ª edizione del Trento Film Festival 2026 con cui si chiuderà CineCime 2026.