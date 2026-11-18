Clivio
A Clivio torna la Fagiolata in piazza: domenica 22 novembre sapori e tradizione
Appuntamento in piazza Mario Scarpazza dalle 11.30 con fagioli alla messicana, panini con salamella, vino e bevande. Possibilità di asporto e prenotazioni anticipate
Domenica 22 novembre a Clivio torna l’appuntamento con la Fagiolata in piazza, un’occasione per ritrovarsi e trascorrere qualche ora in compagnia all’insegna del buon cibo e della convivialità.
L’iniziativa, promossa da Ivantus Clivio, si svolgerà in piazza Mario Scarpazza a partire dalle 11.30, con un menù che propone fagioli alla messicana, panini con salamella, vino e altre bevande.
Per chi preferisce gustare le specialità comodamente a casa, sarà disponibile anche il servizio da asporto. Gli organizzatori consigliano di prenotare anticipatamente rivolgendosi alla Lavanderia Azzurra oppure telefonando al numero 348 5801094.
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo, garantendo così lo svolgimento dell’appuntamento indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email info.ivantus@gmail.com oppure consultare i canali social dell’associazione, su Facebook e Instagram, cercando @ivantusclivio.