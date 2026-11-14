A Comabbio si spengono i semafori: entra in funzione la nuova rotatoria sulla Besozzo-Vergiate

Svolta per la viabilità lungo la superstrada Besozzo-Vergiate. È entrata ufficialmente in funzione la nuova rotatoria realizzata a Comabbio, all’intersezione tra la strada statale 629 e la strada provinciale 33 “delle Palafitte”.

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre gli operai hanno provveduto a installare tutta la nuova segnaletica e, nella mattinata di sabato, i semafori dell’incrocio sono stati spenti, lasciando spazio alla circolazione a rotatoria.

L’opera e l’impatto sul traffico

L’infrastruttura ridisegna uno snodo importante per il traffico locale. L’opera era stata avviata durante l’estate con l’obiettivo di rendere più fluido il transito dei veicoli, aumentare la sicurezza stradale e ridurre l’inquinamento dovuto alle code ai semafori.

L’intervento è stato realizzato direttamente dalla Provincia di Varese. Pur trattandosi di un’arteria di competenza Anas, l’ente di Villa Recalcati si era fatto carico dell’opera considerandola strategica per la sicurezza di tutti gli automobilisti che percorrono quotidianamente la tratta.

Un piano più ampio per la SS 629

L’apertura della rotatoria di Comabbio rappresenta il primo tassello di un progetto complessivo di riqualificazione della Besozzo-Vergiate, la cui necessità era emersa già nel 2024 durante un sopralluogo istituzionale con i sindaci del territorio, Regione Lombardia e anche il ministro Giancarlo Giorgetti.

Il piano prevede infatti la costruzione di altre tre rotatorie lungo la statale 629, i cui lavori saranno gestiti da Anas: Due nuove rotatorie a Comabbio, che permetteranno di eliminare definitivamente tutti gli incroci semaforici presenti sul tratto comunale della statale. Una rotatoria a Travedona Monate, prevista in corrispondenza dell’intersezione con la strada provinciale 36.