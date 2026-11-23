A Crenna arrivano le luci di Natale: l’accensione è prevista per domenica 29 novembre 2026, alle 18.30. Ovviamente in piazza della Repubblica e in via Locarno.

L’ecento è promosso dall’associazione Vivere Crenna, in collaborazione con la parrocchia di San Zenone, le associazioni culturali e sportive crennesi e i commercianti di Crenna, e con il patrocinio del Comune di Gallarate – Assessorato alle Attività Formative, invita all’accensione delle Luci di Natale a Crenna e a una serata speciale tra storia, musica e sapori.

Si accenderà l’illuminazione della facciata della Chiesa di San Zenone e dell’antica torre dell’acquedotto (a cura di GF Impianti di Giorgio Fioretti e Black Legend Community). Ci sarà il modo di scoprire la storia della torre di Crenna con gli storici Giuseppe Fimmanò e Alberto Guenzani.

Le melodie natalizie dal vivo con la cornamusa di Davide Fumagalli (Flauti di Lana) accompagneranno panettone e vin brûlé per tutti, stuzzichini di Angelo Della Valle (Carrefour Express Elovorrei), ma è prevista anche una degustazione vini con il sommelier Rossano Ferrazzano.

Ci sarà inoltre la presentazione dei commercianti e delle associazioni sportive e culturali di Crenna, con possibilità di tesseramento per il 2027.