A Cuvio gli Urban Cluster chiudono il 2026 di Paesaggi Sonori con un viaggio nella musica americana del ‘900

Sabato 21 novembre alle 21, al Teatro comunale di Cuvio, il concerto “20th Century American Music” proporrà una rilettura delle opere di Gershwin e Copland tra musica classica, jazz e sperimentazione. Ingresso gratuito

Sarà un viaggio tra le sonorità della musica americana del Novecento a chiudere gli appuntamenti del 2026 di Paesaggi Sonori, la rassegna musicale promossa da Momenti Musicali. Sabato 21 novembre, alle ore 21, il Teatro comunale di Cuvio ospiterà gli Urban Cluster, ensemble italiano protagonista del concerto “20th Century American Music”.

Il secondo e ultimo appuntamento di novembre proporrà un progetto musicale crossover che unisce tradizione orchestrale, jazz e ricerca contemporanea, attraverso una rilettura originale di alcune delle pagine più significative del repertorio americano del secolo scorso.

Da Gershwin a Copland, la musica americana si reinventa

Al centro del programma ci saranno le composizioni di George Gershwin e Aaron Copland, due grandi protagonisti della musica americana del Novecento. Le loro opere, originariamente pensate per orchestra, sono state trascritte da Rino Trasi per una formazione cameristica di sei musicisti.

L’obiettivo è conservare la ricchezza e la struttura delle partiture originali, offrendo al pubblico una nuova prospettiva d’ascolto, nella quale il linguaggio classico incontra le sonorità jazzistiche, l’improvvisazione e la sperimentazione timbrica.

Sul palco saliranno Emanuela Ferrari al pianoforte, Francesco Esposito al clarinetto, Francesca Torri al flauto, Luca Casiraghi alle percussioni e Rino Trasi al basso elettrico. Ospite speciale della serata sarà la violinista Valentina Danelon.

Il programma comprenderà anche musiche di Pat Metheny, Wayne Shorter e dello stesso Rino Trasi, ampliando il percorso musicale tra composizione contemporanea e jazz.

Urban Cluster, un ensemble oltre i confini dei generi

Attivo dal 2020, Urban Cluster si distingue per un approccio musicale che intreccia jazz, polistilismo novecentesco, improvvisazione libera e ricerca sonora.

L’ensemble ha sviluppato negli anni un linguaggio personale, caratterizzato dalla volontà di superare le tradizionali divisioni tra i generi musicali. Il risultato è una proposta contemporanea che punta a coinvolgere anche un pubblico non necessariamente abituato ai repertori accademici.

Il concerto di Cuvio offrirà così l’occasione di riscoprire composizioni e sonorità familiari attraverso arrangiamenti inediti, in un continuo dialogo tra tradizione e innovazione.

Paesaggi Sonori torna a gennaio

Con l’appuntamento del 21 novembre si conclude la programmazione 2026 di Paesaggi Sonori, prima della pausa natalizia.

La rassegna riprenderà sabato 9 gennaio 2027, con una lezione-concerto del maestro Adalberto Maria Riva, in programma a Casa Paolo, a Brezzo di Bedero.

Paesaggi Sonori è un progetto di Momenti Musicali, realizzato in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e con il sostegno dei Comuni di Maccagno, Grantola e Masciago Primo, oltre che di sostenitori privati. Collaborano all’iniziativa anche la Pro Loco di Maccagno e gli Amici della San Carlo di Grantola, con il patrocinio della Provincia di Varese.

La rassegna beneficia inoltre del contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, che da oltre quindici anni sostiene i progetti di Momenti Musicali, contribuendo alla promozione culturale e alla valorizzazione delle comunità locali.

Come partecipare

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, con la possibilità di lasciare un’offerta volontaria per sostenere il progetto.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione Momenti Musicali all’indirizzo momenti.musicali@libero.it, tramite WhatsApp al numero 339 4960880 oppure consultare il sito www.momentimusicali.org.

La rassegna è presente anche su Facebook alla pagina Momenti Musicali e su Instagram con il profilo @momentimusicali2007.