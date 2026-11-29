Domenica 13 dicembre una giornata di festa nella zona della chiesa dell’Immacolata, con bancarelle, animazione per bambini e specialità gastronomiche. Sabato 19 dicembre il concerto dell’Angel’s Gospel Choir nella chiesa di San Giorgio a Runo

Il paese di Dumenza si prepara a vivere l’atmosfera delle feste con “Natale Tücc Insema a Dumenza 2026”, il calendario di iniziative natalizie promosso dal Comune insieme alle associazioni del territorio. Un programma ricco di appuntamenti per grandi e piccoli, tra mercatini, musica, giochi, spettacoli e momenti di condivisione.

Il momento centrale della manifestazione sarà domenica 13 dicembre, quando la zona della chiesa dell’Immacolata si trasformerà in un piccolo villaggio natalizio, con numerose attività organizzate dalle 10 alle 17.30.

Domenica 13 dicembre: mercatini, giochi e la Casa di Babbo Natale

Il programma della giornata prevede i “Festosi Mercatini”, con bancarelle dedicate all’artigianato, ai sapori e ai prodotti tipici, accanto a numerose proposte di intrattenimento rivolte soprattutto alle famiglie.

Per i più piccoli ci sarà “Giocolandia”, uno spazio dedicato al divertimento con il gioco Forza 4 gigante, attività di truccabimbi, laboratori creativi, animazione con Pink Lella e uno spazio Lego.

Tra le attrazioni più attese anche la Casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno entrare nel mondo del personaggio più amato delle feste. Non mancheranno ospiti speciali, gli amici di Babbo Natale, e un angolo fotografico per conservare un ricordo della giornata.

Grande attenzione anche alla gastronomia, con “La Corte dei Golosi”, un punto ristoro attivo anche all’ora di pranzo, dove sarà possibile trovare bevande calde, dolci e diverse specialità da gustare durante la visita ai mercatini.

L’iniziativa coinvolge il Comune di Dumenza, la Pro Loco, la Protezione Civile Valdumentina, la Parrocchia dei Santi Giorgio ed Elisabetta e l’associazione Ora Sempre Giovani, insieme alle altre realtà che collaborano al programma natalizio.

Sabato 19 dicembre il concerto dell’Angel’s Gospel Choir

Un altro appuntamento del calendario sarà sabato 19 dicembre alle 20.45, quando la chiesa di San Giorgio, nella frazione di Runo, ospiterà il concerto di Natale dell’Angel’s Gospel Choir, diretto da Yasmine Zekri.

Il coro proporrà una serata musicale dedicata alle festività, con le sonorità e l’energia della tradizione gospel.

L’ingresso sarà libero e, al termine del concerto, è previsto un rinfresco offerto dalla Pro Loco Dumenza.

Tutti gli altri appuntamenti fino all’Epifania

Il programma di “Natale Tücc Insema” prenderà il via già martedì 8 dicembre, alle 17.30, con l’accensione dell’albero di Natale in piazza A. Diaz.

Domenica 20 dicembre la festa si sposterà a Due Cossani, con l’iniziativa “Aspettando il Natale”: alle 9.30 sarà celebrata la messa, seguita da un rinfresco augurale organizzato dagli Alpini, dalla Parrocchia e dagli amici del “Caminetto”.

Giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, alle 15 in piazza A. Diaz si terrà il tradizionale scambio degli auguri con l’Avis Valdumentina.

Le iniziative proseguiranno anche dopo Natale. Domenica 27 dicembre, alle 15, il salone parrocchiale di Dumenza, in via S.A. Merici, ospiterà uno spettacolo di magia dedicato alle famiglie.

Gran finale mercoledì 6 gennaio, alle 14.30, sempre nel salone parrocchiale, con la tradizionale tombola della Befana, organizzata insieme a Ora Sempre Giovani.

Un calendario che, attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale, parrocchia, associazioni e volontari, punta a creare occasioni di incontro e aggregazione durante tutto il periodo natalizio, coinvolgendo il centro di Dumenza e le sue frazioni.