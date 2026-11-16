A Fagnano Olona la proiezione di “Naza”. Ospite Moni Ovadia

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Fagnano Olona e vede la partecipazione, tra le realtà indicate nella locandina, di ANPI, Emergency, CGIL-SPI e ACLI provinciali di Varese

Sarà una serata dedicata al cinema, all’informazione e alla riflessione sul conflitto nella Striscia di Gaza quella in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 20 a Fagnano Olona, nell’aula magna della scuola Enrico Fermi, in piazza Alfredo Di Dio.

Al centro dell’iniziativa la proiezione di “Naza”, il documentario diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor, vincitore del Premio Speciale della Giuria alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A seguire è previsto un incontro con Moni Ovadia, attore, regista, musicista e attivista politico.

Il film è un’inchiesta sui sistemi utilizzati dall’apparato militare israeliano per pianificare gli attacchi aerei nella Striscia di Gaza, con particolare attenzione all’impiego dell’intelligenza artificiale e alle procedure attraverso le quali vengono individuati gli obiettivi.

Attraverso testimonianze anonime di militari e membri dell’intelligence israeliana, i due registi ricostruiscono dall’interno i meccanismi decisionali che regolano le operazioni militari e il modo in cui vengono valutate le possibili vittime civili. Il documentario affronta così il rapporto tra tecnologia, responsabilità umana e conseguenze della guerra sulla popolazione palestinese.

Yuval Abraham e Rachel Szor sono già conosciuti per “No Other Land”, il documentario realizzato insieme a Basel Adra e Hamdan Ballal che ha conquistato l’Oscar come miglior documentario nel 2025. Con “Naza” tornano ad affrontare il conflitto israelo-palestinese attraverso il giornalismo d’inchiesta e testimonianze dirette.

Prodotto da The Guardian e JW Films, il documentario ha ottenuto un importante riconoscimento alla Mostra del Cinema di Venezia del 2026, aggiudicandosi il Premio Speciale della Giuria.

La proiezione di Fagnano Olona sarà anche un’occasione di confronto grazie alla presenza di Moni Ovadia, artista e intellettuale da sempre impegnato sui temi dei diritti umani, della pace e della memoria. Il suo intervento, previsto al termine del film, offrirà al pubblico la possibilità di approfondire le questioni sollevate dal documentario e riflettere sulle implicazioni politiche e umanitarie del conflitto.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Fagnano Olona e vede la partecipazione, tra le realtà indicate nella locandina, di ANPI, Emergency, CGIL-SPI e ACLI provinciali di Varese.

L’appuntamento è per mercoledì 2 dicembre, alle ore 20, nell’aula magna della scuola Enrico Fermi di Fagnano Olona, in piazza Alfredo Di Dio.