Appuntamento con la musica dal vivo a Ferno nella serata di venerdì 27 novembre 2026. Negli spazi dell’Alleanza Cooperativa San Martino, in via Mazzini 16, faranno tappa i Bwari per una data del loro tour 2026.

Il concerto avrà inizio alle 21:15 e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo «Caterpillar», l’album autoprodotto dalla band. Il progetto discografico nasce dall’incontro tra le sonorità della musica folk di derivazione irlandese e un uso dell’elettronica leggero e di ampio respiro, dando vita a sei brani di impianto minimalista caratterizzati da una forte carica emotiva.

La serata è a ingresso libero.