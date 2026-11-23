A Ferno il folk-elettronico dei Bwari: venerdì 27 novembre il concerto all’Alleanza Cooperativa San Martino
La band fa tappa in via Mazzini alle 21:15 nell'ambito del tour 2026 per presentare l'album autoprodotto "Caterpillar", sei brani tra tradizione irlandese ed elettronica. L'ingresso è libero
Appuntamento con la musica dal vivo a Ferno nella serata di venerdì 27 novembre 2026. Negli spazi dell’Alleanza Cooperativa San Martino, in via Mazzini 16, faranno tappa i Bwari per una data del loro tour 2026.
Il concerto avrà inizio alle 21:15 e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo «Caterpillar», l’album autoprodotto dalla band. Il progetto discografico nasce dall’incontro tra le sonorità della musica folk di derivazione irlandese e un uso dell’elettronica leggero e di ampio respiro, dando vita a sei brani di impianto minimalista caratterizzati da una forte carica emotiva.
La serata è a ingresso libero.
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