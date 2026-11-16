A Ferrera di Varese oltre cento persone alla passeggiata crepuscolare per “Rivoglio Novembre”
L'iniziativa ideata dalle docenti della scuola dell'infanzia ha coinvolto bambini, famiglie e istituzioni in un corteo con lanterne verso la cascata e la sede della Protezione Civile. Tra poesie attorno al falò, canti e una mostra fotografica, il progetto invita a riscoprire la stagione autunnale senza anticipare i tempi natalizi
Oltre cento partecipanti hanno preso parte alla passeggiata crepuscolare organizzata a Ferrera di Varese nell’ambito del progetto “Rivoglio Novembre”. Partiti dal ritrovo davanti alla scuola dell’infanzia, i bambini — muniti di piccole lanterne accese — e gli adulti con le torce hanno percorso un itinerario fino alle vicinanze della prima cascata di Ferrera, per poi attraversare le vie del paese e raggiungere la sede della Protezione Civile.
Ad accogliere il gruppo all’arrivo è stato acceso un falò, attorno al quale gli alunni attuali ed ex studenti della scuola hanno recitato poesie inedite e brani dedicati all’autunno.
La serata, proseguita fino alle 20.00 con canti del repertorio italiano e una merenda preparata dalle famiglie, ha visto anche la presenza istituzionale della sindaca Marina Salardi e del presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, che hanno portato il loro saluto agli insegnanti e ai residenti.
Le tappe del progetto didattico della scuola dell’infanzia
Ideato dalle docenti della scuola dell’infanzia di Ferrera e avviato il 1° novembre con una programmazione che proseguirà fino alla fine del mese, “Rivoglio Novembre” nasce con l’obiettivo pedagogico di valorizzare l’identità della stagione autunnale, educando i bambini a vivere il tempo presente senza correre subito verso le festività natalizie.
Prima dell’uscita serale, il percorso aveva già coinvolto le famiglie nella “caccia ai colori e alle luci di novembre”, una raccolta di immagini dedicata ai paesaggi autunnali del territorio da cui è stata allestita una mostra con le fotografie e gli elaborati realizzati insieme dagli alunni e dai genitori.
L’iniziativa si è svolta con la collaborazione dell’istituto scolastico, dell’amministrazione comunale e dei volontari della Protezione Civile locale.
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