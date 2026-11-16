A Fieramilano Rho torna Artigiano in Fiera: dal 5 al 13 dicembre 2.700 espositori da 80 Paesi

Torna a Fieramilano Rho, dal 5 al 13 dicembre, una nuova edizione di Artigiano in Fiera, il più grande appuntamento internazionale dedicato al saper fare artigianale. La manifestazione riunirà circa 2.700 espositori provenienti da circa 80 Paesi, proponendo un percorso tra eccellenze enogastronomiche, manifatturiere e scelte di consumo sempre più orientate alla sostenibilità e al benessere quotidiano.

Distribuita su otto padiglioni, la fiera offrirà ai visitatori la possibilità di incontrare direttamente chi realizza i prodotti, ascoltandone la storia e scoprendo le tecniche di lavorazione e l’origine delle materie prime.

Il focus su biologico, montagna e sostenibilità

Un ruolo centrale in questa edizione sarà occupato da 430 realtà caratterizzate da produzioni certificate. L’offerta spazia dai prodotti biologici alle specialità di montagna, passando per gli alimenti dedicati a specifiche esigenze nutrizionali come proposte vegane, senza glutine e “free from”.

L’attenzione per l’ambiente si estende anche oltre il settore alimentare, coinvolgendo la cosmesi naturale, l’abbigliamento realizzato con filati biologici o rigenerati e gli oggetti d’arredo o d’uso quotidiano creati con materiali di recupero. Tra le certificazioni presenti spiccano le denominazioni DOP, IGP e DOCG, affiancate dagli standard BIO, GOTS (Global Organic Textile Standard) e GRS (Global Recycled Standard).

Il valore dei territori e i dati sui consumi

«Significa valorizzare imprese che lavorano nel rispetto dei territori e delle risorse, puntano sulla qualità delle materie prime e offrono al pubblico la possibilità di compiere scelte più consapevoli – il commento di Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Spa –. Un modo di intendere il benessere che non riguarda soltanto ciò che mangiamo o acquistiamo, ma il rapporto che costruiamo con i prodotti, le persone che li realizzano e i luoghi da cui provengono».

Tra gli esempi concreti presenti nei padiglioni figurano i vini biologici certificati provenienti da Puglia, Calabria e Veneto, l’Aglio Bianco Polesano DOP e l’Aceto Balsamico di Modena IGP. Un’attenzione verso le produzioni certificate che trova riscontro anche nelle abitudini dei consumatori: secondo i dati dell’Osservatorio Nomisma, infatti, tra chi acquista biologico il 34% ricerca attivamente anche le certificazioni DOP e IGP.