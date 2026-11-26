Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Da domani, venerdì 27 novembre, sarà disponibile in tutti gli store digitali “A fuoco spento”, il nuovo singolo dei SANTI FRANCESI, ultimo estratto che anticipa il nuovo album “I NOSTRI MURI LE MONTAGNE”, dal 4 dicembre in tutti i negozi e in digitale per HOM Records e distribuito da Sony Music Italy.

“A FUOCO SPENTO” racconta quel momento in cui ci si ritrova a fare i conti con una parte di sé che sembra essersi improvvisamente spenta. Attraverso immagini quotidiane e malinconiche, il brano restituisce la sensazione di immobilità che accompagna i momenti di cambiamento, quando ciò che fino a poco prima ci rendeva felici sembra non avere più lo stesso significato.

Il brano, raccontano i SANTI FRANCESI, “è nato in un momento lontano da quello che stiamo vivendo oggi, ma già allora si intravedeva il desiderio di cambiare qualcosa, dentro di noi e intorno a noi. Nel ritornello ci chiediamo: “Chissà se sopravviverò anche a fuoco spento”: una domanda sul futuro che, riascoltata oggi, assume un significato diverso e sembra quasi anticipare i cambiamenti che avremmo vissuto”.

Scritto insieme ad Alberto Bianco durante una sessione sul Lago Maggiore, “A FUOCO SPENTO” è l’unico brano del disco nato dalla collaborazione con un autore esterno al duo. Rimasto pressoché invariato rispetto alla sua prima stesura, è entrato quasi naturalmente nell’immaginario del nuovo album contribuendo a definirne il mondo fatto di montagne, accampamenti ed eremitaggio. Tra i dettagli che ne caratterizzano il sound anche un frammento audio tratto da un concerto di Oliver Tree, artista che ha rappresentato un’importante fonte di ispirazione per i Santi Francesi, soprattutto per le sonorità punk e college rock delle chitarre.

In attesa del nuovo album, i SANTI FRANCESI hanno annunciato i primi due appuntamenti live del 2027, un’occasione per ritrovare il duo sul palco e ascoltare dal vivo i brani del nuovo album “I NOSTRI MURI LE MONTAGNE”. I primi appuntamenti annunciati sono il 24 marzo al Monk di Roma e il 1 aprile ai Magazzini Generali di Milano.

I SANTI FRANCESI debuttano nel 2019 con “Tutti Manifesti”, un album totalmente autoprodotto che in poco tempo super i 2.5 milioni di stream su Spotify. Nel 2020 prendono parte alla line up di Spaghetti Unplugged e nello stesso anno collaborano con DADE al brano “Giovani Favolosi”, singolo con il quale vincono l’edizione 2021 di Musicultura. Nel 2022 firmano un contratto di distribuzione con ADA Music Italy (Warner Music Italia) e il 25 marzo pubblicano il singolo “Signorino” (prodotto da DADE con la collaborazione di Rodrigo D’Erasmo agli archi). Il 6 maggio dello stesso anno esce il brano “Buttami Giù” coprodotto insieme a heysimo (brano presentato in anteprima in apertura al live dei Fast Animals and Slow Kids a Milano).

Sempre nella primavera 2022, viene pubblicata su Netflix la terza stagione della fortunata serie “Summertime”, nella cui colonna sonora viene inserito il loro brano “Giovani Favolosi”. A luglio 2022 vengono invitati ad esibirsi al Ferrara Summer Festival, dove aprono il live di Madame e Blanco. L’anno termina con la vittoria della sedicesima edizione di X Factor Italia e la release dell’EP “in fieri”, portato in scena nel 2023 nel loro primo tour nei club. In estate, prima di calcare i palchi dei festival estivi in giro per l’Italia e non solo, pubblicano il singolo “La Noia”, brano accompagnato nelle settimane successive da “Noia Meraviglia” (un progetto voluto dai Santi Francesi e dal fotografo Simone Biavati dove immagini e parole vengono utilizzate per raccontare emozioni e possibilità create da quell’apparente inattività che chiamiamo “noia”). A ottobre firmano una personale versione (prodotta da DADE) di “Sere Nere” di Tiziano Ferro per la colonna sonora dell’opera prima di Gianluca Santoni “Io e il Secco” presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma nella sezione Alice Nella Città. A novembre si esibiscono al Grand Opening del Nitto ATP FINALS 2023 in qualità di eccellenze della Regione Piemonte. A dicembre sono protagonisti di un’emozionante esibizione presso il Ninfeo della Pioggia per il primo episodio della terza edizione di Star Walks e partecipano con il singolo “Occhi tristi” alla finale di Sanremo Giovani, brano che regala loro il passaggio alla 74° edizione del Festival della Canzone italiana.

A febbraio 2024 partecipano alla 74° Festival di Sanremo, sezione big, con il brano “L’amore in bocca” e per la serata delle cover si esibiscono con SKIN sulle note del brano di Leonard Cohen “Halleluja” ottenendo la standing ovation del pubblico. Negli stessi giorni annunciano quattro concerti intimi, andati sold out in pochissimi secondi, in due chiese sconsacrate di Milano e Roma grazie ai quali a marzo danno un assaggio del loro talento live incantando il pubblico. Nell’estate del 2024 i SANTI FRANCESI pubblicano il singolo “tutta vera” e sono impegnati in una serie di concerti estivi nelle principali rassegne. A ottobre pubblicano il singolo “Ho Paura di Tutto” che anticipa l’ep “Potrebbe Non avere Peso” in uscita l’8 novembre. Nei mesi di novembre e dicembre chiudono questi primi intensi anni di lavoro girando per i palchi dei club più importanti d’Italia con il loro “CLUB TOUR 2024”.

Nel 2026 i SANTI FRANCESI inaugurano un nuovo capitolo del loro percorso artistico con “I NOSTRI MURI LE MONTAGNE”, il nuovo album in uscita il 4 dicembre per HOM Records e distribuito da Sony Music Italy, anticipato dai singoli “Guerrilla”, “Nebbia”, “Due come noi due”. Con questo progetto i SANTI FRANCESI entrano nel roster di HOM Records, label del gruppo House of Music, società specializzata in acquisizione, sviluppo e gestione di diritti musicali.