Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Inaugura sabato 28 novembre alle 16:30 a Gallarate “Meloregalo”, il Temporary Charity Store allestito in via Mazzini all’angolo con vicolo del Prestino a favore della Campagna Tende AVSI 2026/2027. L’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi è organizzata dai volontari di AVSI Point Gallarate insieme all’associazione GallarateIncontra.

Il taglio del nastro di sabato pomeriggio sarà accompagnato dall’intrattenimento musicale con le cornamuse di Stefano Quaglia e dall’intervento di un testimonial di Fondazione AVSI. Il negozio di beneficenza resterà poi aperto tutti i giorni fino a giovedì 10 dicembre 2026.

Cosa si trova e gli orari di apertura

All’interno del Temporary Charity Store saranno esposti pezzi unici selezionati provenienti da donazioni di privati: oggetti di pregio, abiti, ceramiche, set da tavola e accessori, tutti proposti a offerta libera a partire da un valore minimo prefissato.

Lo spazio di via Mazzini angolo vicolo del Prestino osserverà i seguenti orari: nei giorni feriali dalle 15:30 alle 19:30, mentre il sabato e nei giorni festivi sarà aperto sia al mattino (dalle 10:00 alle 13:00) sia al pomeriggio (dalle 15:30 alle 19:30).

I progetti sostenuti dalla Campagna Tende

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a Fondazione AVSI per finanziare quattro interventi internazionali di cooperazione e aiuto umanitario legati alla Campagna Tende 2026/2027. In Libano il sostegno riguarda attività scolastiche, kit educativi e supporto psicosociale per bambini e adolescenti del Sud del Paese e sfollati a Saida colpiti dalla guerra.

In Venezuela l’impegno si articola su due fronti: la riabilitazione di quattro scuole danneggiate dal terremoto, a supporto di bambini e insegnanti, e percorsi di formazione professionale in idraulica e pittura per 120 adulti nelle aree colpite dal sisma del 2026 tra Caracas e La Guaira. In Burundi, infine, i fondi andranno a sostenere l’agricoltura locale e gli screening nutrizionali per la prevenzione della malnutrizione a favore di oltre 10.000 produttori agricoli e 120.000 bambini.

Fondazione AVSI è un’organizzazione della società civile attiva in oltre 40 Paesi con progetti nei settori dell’educazione, protezione dell’infanzia, agricoltura, nutrizione, formazione professionale e sanità, raggiungendo nell’ultimo anno circa 3 milioni di persone e accompagnando oltre 20.000 bambini con il sostegno a distanza.