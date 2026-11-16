A Gallarate arrivano Nuzzo e Di Biase, Vanni De Luca e Giacobazzi: gli spettacoli al Teatro Condominio

Il Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate si prepara a chiudere novembre con una serie di appuntamenti che spaziano dalla comicità all’illusionismo. Sul palco arriveranno Nuzzo e Di Biase, Vanni De Luca e Giuseppe Giacobazzi, protagonisti di quattro serate tra risate, situazioni surreali e numeri sorprendenti. La stagione 2026/2027 proseguirà poi a dicembre con la musica di Davide Van De Sfroos e la comicità di Antonio Ornano.

Nuzzo e Di Biase a Gallarate con “Totalmente incompatibili”

Il primo appuntamento è in programma sabato 21 novembre alle 20.30 e domenica 22 novembre alle 17 con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, che porteranno in scena lo spettacolo Totalmente incompatibili.

La coppia comica proporrà il proprio inconfondibile stile, fatto di ironia, paradossi e situazioni surreali, con uno sguardo pungente sulle relazioni umane e sulle contraddizioni della vita quotidiana.

Uno spettacolo che gioca sulle differenze, sulle incomprensioni e su quei piccoli e grandi paradossi nei quali il pubblico può facilmente riconoscersi.

Vanni De Luca tra memoria, illusionismo e abilità mentali

Venerdì 27 novembre alle 20.30 sarà la volta di Vanni De Luca, protagonista di Prodigi, uno spettacolo che unisce abilità mentali, memoria e illusionismo.

Sul palco, capacità fuori dal comune e numeri sorprendenti si intrecciano in un’esperienza che mette alla prova la percezione degli spettatori, giocando continuamente sul confine tra ciò che sembra possibile e ciò che appare impossibile.

Giuseppe Giacobazzi porta a teatro la sua “Osteria”

Sabato 28 novembre alle 20.30 il Teatro Condominio ospiterà Giuseppe Giacobazzi con Osteria Giacobazzi.

Il comico romagnolo accompagnerà il pubblico nel suo universo fatto di personaggi, racconti, aneddoti e situazioni esilaranti, con la comicità diretta e schietta che da sempre caratterizza i suoi spettacoli.

Una serata che punta sul ritmo della narrazione e sulle osservazioni ironiche della vita quotidiana, tra storie e personaggi capaci di strappare risate.

A dicembre arrivano Davide Van De Sfroos e Antonio Ornano

Il calendario del Teatro Condominio proseguirà anche nei primi giorni di dicembre con altri due appuntamenti.

Mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, alle 20.30, sarà protagonista Davide Van De Sfroos, atteso a Gallarate per due serate di musica dal vivo.