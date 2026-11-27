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Una segnalazione del Controllo di Vicinato si è trasformata in un intervento concreto della Polizia Locale di Gallarate, confermando l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per la sicurezza del territorio: nella mattinata di lunedì 23 novembre, la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione sulla presenza di una persona dal comportamento sospetto nel quartiere di Cascinetta.

Una pattuglia, intervenuta tempestivamente, ha avviato un’attività di perlustrazione e controllo delle vie limitrofe, individuando un’autovettura con una persona a bordo che ha attirato l’attenzione degli agenti.

Gli approfondimenti effettuati attraverso le banche dati interforze hanno consentito di accertare che l’uomo era destinatario di un provvedimento di prevenzione personale che gli imponeva di non allontanarsi, senza giustificato motivo, dal proprio Comune di residenza.

La Polizia Locale ha quindi attivato i necessari contatti con l’Arma dei Carabinieri, procedendo agli accertamenti identificativi e alla successiva trasmissione degli atti al Comando competente, Carabinieri.

«Un ringraziamento va ai cittadini che, con attenzione, senso civico e responsabilità, hanno effettuato la segnalazione, e al gruppo di Controllo di Vicinato che ha collaborato, contribuendo a indirizzare l’attività di verifica della Polizia Locale» commenta l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna.

«Un riconoscimento anche agli agenti intervenuti, che hanno svolto con professionalità e tempestività gli accertamenti necessari. L’episodio evidenzia ancora una volta il valore del Controllo di Vicinato, uno strumento che non attribuisce ai cittadini compiti di vigilanza, ma consente di trasformare l’attenzione e la collaborazione della comunità in un concreto supporto all’attività delle Forze di Polizia. Una segnalazione può fare la differenza. La sicurezza urbana nasce anche dalla collaborazione tra cittadini attenti, istituzioni presenti e operatori impegnati quotidianamente nel presidio del territorio».