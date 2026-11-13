A Gallarate il docufilm “How to Feed the Planet” con il regista Francesco De Augustinis

Un appuntamento dedicato al futuro del cibo, alla sostenibilità ambientale e alle sfide globali legate all’accesso alle risorse primarie è in programma a Gallarate giovedì 26 novembre. Nella Sala Rimoldi delle Acli, in via Agnelli 33, verrà proiettato il docufilm “How to Feed the Planet” (Come nutrire il pianeta), un’opera firmata dal regista Francesco De Augustinis che sarà presente in sala per incontrare il pubblico. L’iniziativa è ad ingresso libero.

Un viaggio nei sistemi alimentari globali

Il documentario nasce da una domanda tanto semplice quanto urgente: come riusciremo a sfamare una popolazione mondiale in costante crescita, proiettata verso i dieci miliardi di persone, mentre le risorse naturali risultano già fortemente compromesse dalle attività umane? Per rispondere a questo interrogativo, l’indagine giornalistica di Francesco De Augustinis accompagna gli spettatori in un percorso che tocca diverse aree del globo.

Dalle coste del Sud Italia fino al bacino del fiume Congo, passando attraverso scenari complessi come l’Ucraina e l’Argentina, la pellicola analizza da vicino le dinamiche che regolano la produzione e la distribuzione del cibo. Il racconto esplora le diverse diete, il peso delle grandi lobby e il ruolo delle comunità agricole locali, evidenziando come molti dei principali conflitti contemporanei siano strettamente intrecciati all’accaparramento delle risorse alimentari.

La campagna per il diritto al cibo

La proiezione sarà anche l’occasione per approfondire l’impegno concreto sul fronte dei diritti e della giustizia sociale. Durante la serata verrà infatti presentata la campagna di raccolta firme sul tema “cibo buono e giusto per tutti”, un’iniziativa promossa a livello nazionale dalla Caritas. I partecipanti avranno la possibilità di informarsi sugli obiettivi della mobilitazione e di sottoscrivere direttamente l’appello in sala.

Una rete di associazioni sul territorio

L’evento nasce dalla collaborazione tra numerose realtà associative e del terzo settore attive nel Varesotto. A promuovere la serata sono i Circoli Acli di Gallarate e di Orago Jerago, i Circoli Laudato sì di Busto Arsizio e Gallarate, il Distretto di Economia Solidale (DES) provinciale di Varese, Acli Terra provinciale di Varese, Caritas Ambrosiana, il Gruppo GIT di Banca Etica di Varese, l’impresa sociale Agricola Terra Buona e il “Tavolo Formazione e Cultura” della Cooperativa Aequos di Uboldo.

All’iniziativa hanno inoltre aderito diverse sigle impegnate nella tutela del territorio e dei diritti civili: il Coordinamento provinciale di Varese di Libera, il Comitato Salviamo la brughiera di Casorate Sempione, Legambiente e Ultima Generazione di Busto Arsizio.