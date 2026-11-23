Parte oggi, lunedì 23 novembre, DuemilaLibri a Gallarate, la rassegna dedicata ai libri e agli autori che torna con una ventisettesima edizione ricca di protagonisti della narrativa, del giornalismo e della cultura italiana e internazionale.

Dopo l’anteprima del 17 novembre, che ha visto la partecipazione di Franco Currò e Federico Rampini, il festival entra nel vivo con sette giorni di appuntamenti, fino a domenica 29 novembre. Il programma, curato per il terzo anno da Alessandro Barbaglia, propone incontri con alcuni dei nomi più conosciuti del panorama editoriale: Beppe Severgnini, Fabio Volo, Mauro Corona, Carlo Lucarelli, Chiara Gamberale, Marco Malvaldi, Alessia Gazzola.

Programma molto pop – è un po’ la cifra della direzione di Barbaglia – ma anche con la presenza di due importanti scrittori internazionali protagonisti della giornata conclusiva di domenica: il basco Fernando Aramburu , che presenta Maite, con cui torna nel cuore del decennale conflitto tra Eta e autorità spagnole, e l’israeliano Eshkol Nevo, critico con il governo Netanyahu e già al centro di una vivace polemica nelle sue apparizioni in Italia.

Accanto alla narrativa trovano spazio il cinema, lo sport, la scienza, la cucina e i temi dell’educazione, con ospiti come Giorgio Terruzzi, Amalia Ercoli Finzi, Csaba dalla Zorza, Fulvio Marino, Martina Colombari e lo psicoterapeuta ed educatore Alberto Pellai. Una proposta volutamente ampia, capace di rivolgersi a pubblici diversi e di alternare le presentazioni dei nuovi libri a conversazioni sui temi della società contemporanea.

La manifestazione, promossa dal Comune di Gallarate attraverso l’assessorato alle Attività formative, si svolge negli spazi dell’Hic – Hub Istituti Culturali (il complesso museo Maga più biblioteca) e del Teatro Condominio, con una particolare attenzione anche alle scuole. Sono infatti previsti incontri dedicati agli studenti delle primarie e delle secondarie di primo grado, per avvicinare i più giovani alla lettura attraverso il dialogo diretto con gli scrittori.

L’edizione 2026 si svolge con il sostegno di diversi partner, tra cui Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e Sea Milan Airports, e con la collaborazione del museo Maga e della libreria Biblos Mondadori. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti, con prenotazione consigliata attraverso il sito ufficiale www.duemilalibri.eu, dove sono indicate anche le sedi dei singoli appuntamenti.

La precedente edizione aveva registrato oltre 6mila partecipanti e 1.300 studenti coinvolti, confermando il radicamento della rassegna nel territorio. Ora si cerca la conferma, per un appuntamento che ha ormai una rilevanza regionale, come aveva sottolineato – nella presentazione alla stampa – l’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso.

Il programma completo di DuemilaLibri 2026

Lunedì 23 novembre

Incontro per le scuole primarie dell’Istituto comprensivo Gerolamo Cardano: Angelo Mozzillo presenta Clamorosa. La bambina allergica alle bugie (Il Battello a Vapore).

Ore 10.30: Fabrizio Silei e Antonio Vassallo presentano Negli occhi di Giovanni. Storia di un ragazzo di Capaci (Il Castoro).

Ore 18.30: il giornalista Beppe Severgnini presenta Brontolo e la magnolia. L’arte di sopravvivere poeticamente (Rizzoli), in dialogo con il curatore della rassegna, Alessandro Barbaglia.

Ore 21: Fulvio Marino presenta Nel forno di casa. Le mie ricette per tutti (Slow Food Editore), in dialogo con Alessandra Zambelli.

Martedì 24 novembre

Incontro per le scuole secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo Gerolamo Cardano: Antonio Ferrara presenta Lovers Rock (De Agostini).

Ore 18.30: Matteo Inzaghi e Gabriele Niola presentano rispettivamente Flashback – Il cinema americano come riflesso politico-culturale degli anni Ottanta (De Piante) e Fare film è un inferno. Follie, eccessi e disastri che hanno fatto grande il cinema americano (Utet). Dialoga con gli autori Roberto Manassero.

Ore 21: Giorgio Terruzzi presenta La mia storia (Rizzoli), in dialogo con Michele Dalai.

Mercoledì 25 novembre

Incontro per le scuole primarie dell’Istituto comprensivo Dante: Luca Chieregato presenta La bambina a matita (Mondadori).

Ore 10.30: Amalia Ercoli Finzi, Elvina Finzi e Tommaso Tirelli presentano Polvere di stelle (Mondadori).

Ore 18.30: Fabio Volo presenta Vieni, torniamo a casa (Mondadori), in dialogo con Alessandro Barbaglia.

Giovedì 26 novembre

Incontro per le scuole secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo Dante: Annalisa Strada presenta Alle medie senza cellulare (Il Battello a Vapore).

Ore 10.30: Marco Ballarè presenta Con parole tue. Viaggio fra le etimologie e i modi di dire più curiosi della lingua italiana (Gribaudo).

Ore 18.30: Tiziano Scarparo presenta Nulla è vietato. Sette settimane per tornare in forma senza sacrifici inutili (Mondadori), in dialogo con Stefania Broglia.

Ore 21: incontro «Liberi o impegnati? Liberi perché impegnati» con Chiara Gamberale, autrice di Liberi tutti (Feltrinelli), e Matteo Lancini, autore di A volte ti amo. La rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni (Einaudi).

Venerdì 27 novembre

Incontro per le scuole primarie dell’Istituto comprensivo Ponti: Luca Azzolini presenta Adriano Olivetti. L’industriale del popolo (Edizioni EL).

Incontro per le scuole secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo Ponti: Alessandro Barbaglia presenta Scusa ma resto qui (Mondadori).

Ore 18.30: Milena Palminteri presenta Le ali in una stanza (Bompiani), in dialogo con Barbara Cottavoz.

Ore 21: Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone presentano La scala di seta (Sellerio), in dialogo con Camilla Ronzullo.

Sabato 28 novembre

Ore 10.30: incontro dedicato alla narrativa romance, con Charlotte Rose, Ginger Jackie, Ellie B. Luin e Cordelia Evora, in dialogo con Martina Lovato.

Ore 14: Enrico Galiano presenta Il mio migliore amico è un fantasma (Salani) e Il cuore non va a dormire (Einaudi), in dialogo con Sara Cappelletti.

Ore 15: Csaba dalla Zorza presenta Io sono Adele (Marsilio), in dialogo con Petunia Ollister.

Ore 16.30: Tommaso Ebhardt presenta Ferrari (Sperling & Kupfer), in dialogo con Beppe Salmetti.

Ore 18.30: Mauro Corona presenta Felice (Bompiani), in dialogo con Enrico Camanni.

Ore 21: Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi presentano Càgnaz (Mondadori), in dialogo con Lara Giorcelli.

Domenica 29 novembre

Ore 10.30: Martina Colombari presenta Il cambiamento sei tu. Il mio metodo per allenare corpo, mente e volontà (Sperling & Kupfer), in dialogo con Silvia Giovannini.

Ore 12.30: Paola Barbato presenta Dove rinasce il sogno (HarperCollins), in dialogo con Sara Trezzi.

Ore 15: Alessia Gazzola presenta Miss Bee e l’inganno in prima classe (Longanesi), in dialogo con Valentina Petri.

Ore 17: Alberto Pellai presenta Ti farò correre in salita. Come e perché educare alla fatica le nuove generazioni (Mondadori), in dialogo con Alessandro Barbaglia.

Ore 19: Fernando Aramburu presenta Maite (Guanda), in dialogo con Alessandra Tedesco.

Ore 21: Eshkol Nevo presenta Vita e scrittura (Gramma Feltrinelli), in dialogo con Marta Perego.

Gli incontri sono gratuiti, con prenotazione consigliata. Orari, sedi e disponibilità dei posti sono consultabili sul sito ufficiale www.duemilalibri.eu.