A Gallarate Strafico è la pizzeria che insegna a rallentare: “La felicità conta più della performance”



A Gallarate c’è una pizzeria dove la qualità del cibo incontra l’inclusione lavorativa e dove imparare a rallentare può diventare un valore. Si chiama Strafico, è nata da un progetto dell’associazione Mondi Connessi e offre ai giovani con autismo e altre neurodivergenze un’opportunità concreta di lavoro, crescita e autonomia. A raccontare questa esperienza ai microfoni di Soci All Time, il podcast di Radio Materia, è stata Isabella Zonca, che ha condiviso le soddisfazioni e le difficoltà quotidiane di un locale capace di mettere al centro le persone senza rinunciare alla qualità della ristorazione.

Da Strafico la qualità della pizza viene prima di tutto

L’obiettivo di Strafico è chiaro: essere scelta dai clienti non perché è una pizzeria inclusiva, ma perché si mangia bene e si viene accolti con attenzione. Il progetto sociale non deve diventare una vetrina né un motivo per suscitare compassione, ma rappresentare un valore aggiunto a un’esperienza gastronomica di qualità.

Per questo la pizzeria ha scelto di puntare su una proposta culinaria ricercata, sviluppata anche grazie alla collaborazione con Francesco Pompetti, chef premiato con i Tre Spicchi del Gambero Rosso. Dallo studio degli impasti alle preparazioni alla brace, il menu comprende proposte particolari come la pizza Margherita alla brace e gli arrosticini.

Una scelta che dimostra come inclusione sociale e ambizione gastronomica possano convivere, senza che una debba essere sacrificata a favore dell’altra.

Lavorare con la neurodivergenza significa imparare a rispettare i tempi

Dietro il servizio ai tavoli c’è un lavoro quotidiano di accompagnamento, organizzazione e attenzione alle esigenze dei ragazzi. Isabella Zonca ha raccontato come l’inserimento lavorativo delle persone con autismo non segua necessariamente un percorso lineare. Ci sono giornate in cui tutto funziona e altre in cui sembra di dover ricominciare da capo. Le competenze acquisite, però, non scompaiono: possono richiedere tempo, pazienza e nuove strategie per essere messe nuovamente in pratica.

Anche attività apparentemente semplici, come apparecchiare un tavolo o servire le bevande, possono richiedere tempi diversi rispetto a quelli della ristorazione tradizionale. Chiedere di accelerare, soprattutto nei momenti di maggiore pressione, non sempre aiuta. Anzi, può aumentare l’ansia e rendere più difficile portare a termine il compito. La sfida è trovare un equilibrio tra le necessità dei clienti e quelle dei lavoratori, evitando che il ritmo del servizio diventi un ostacolo alla crescita personale.

Un’organizzazione diversa per dare spazio a tutti

Anche il modello organizzativo di Strafico si distingue da quello di una pizzeria tradizionale. In un locale di circa 40 posti, dove durante la settimana potrebbero bastare una o due persone per gestire il servizio, Strafico arriva a coinvolgere contemporaneamente quattro ragazzi, organizzandoli spesso in coppia.

Questo permette di condividere le mansioni, sostenersi reciprocamente e affrontare le attività con maggiore sicurezza. Allo stesso tempo, però, richiede un coordinamento costante, soprattutto considerando le dimensioni ridotte degli spazi.

Un altro aspetto delicato riguarda il rapporto con le aspettative. Alcuni ragazzi, inizialmente, possono avere difficoltà nel contatto con il pubblico o temere di sbagliare. Altri sentono la pressione di dover dimostrare i propri progressi, anche per non deludere le famiglie. A Strafico l’errore viene invece considerato parte del percorso: un’occasione per imparare e trovare nuove soluzioni, non un fallimento da evitare a tutti i costi.

Nell’ex farmacia una comunità che cresce insieme

La pizzeria si trova nel centro di Gallarate, negli spazi dell’ex farmacia Daho, un ambiente particolare caratterizzato da soffitti a volta affrescati e pavimenti in pietra. Qui, nel tempo, si è costruito un rapporto speciale con una parte della clientela. Ci sono persone che tornano non soltanto per la pizza, ma anche perché conoscono i ragazzi, li chiamano per nome, chiedono come stanno e si interessano ai loro progressi.

È proprio questa relazione a rappresentare uno dei risultati più importanti del progetto. La fiducia costruita giorno dopo giorno permette ai giovani lavoratori di sentirsi riconosciuti, di acquistare sicurezza e di sperimentare un’autonomia che va oltre le mansioni svolte nel locale. La pizzeria diventa così anche un luogo di incontro, dove le relazioni personali assumono un significato che supera quello del semplice servizio di ristorazione.

La lezione di Strafico: la felicità conta più della performance

Tra i temi emersi nell’intervista a Social Time c’è anche una riflessione più ampia sul modo in cui la società misura il valore delle persone. Viviamo in un contesto in cui velocità, produttività e risultati sembrano essere diventati i principali criteri di valutazione, anche nella vita quotidiana. L’esperienza di Strafico propone invece una prospettiva diversa: il valore di una persona non dipende dalla sua capacità di essere performante, ma anche dalla possibilità di essere felice.

I ragazzi della pizzeria, con i loro tempi e le loro modalità di affrontare il lavoro, invitano chi li incontra a mettere in discussione abitudini considerate scontate. Non significa rinunciare alla professionalità o alla qualità del servizio, ma imparare a costruirle attraverso percorsi differenti.

Ed è forse questa la particolarità più interessante di Strafico: essere una pizzeria dove si lavora per preparare buone pizze, ma dove, allo stesso tempo, si impara che rallentare non significa necessariamente perdere tempo. A volte significa dare più valore alle persone.