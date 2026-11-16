“A Gallarate troppi incidenti all’incrocio tra corso Sempione e via Marsala”: i residenti chiedono interventi per la sicurezza

Un incrocio trafficato, automobilisti che procedono a velocità sostenuta e pedoni che temono per la propria incolumità quando devono attraversare, ma anche solo mentre camminano sui marciapiedi: la zona di corso Sempione, all’intersezione con via Marsala e via Cavallotti, a Gallarate, è esposta ai rischi. Lo ri-segnalano alcuni residenti che hanno annunciato anche un esposto al comando della Polizia locale per segnalare i problemi di sicurezza stradale.

«Auspichiamo che l’amministrazione comunale prenda provvedimenti, dati i comportamenti indisciplinati degli automobilisti, i quali sfrecciano a forte velocità, noncuranti dell’attraversamento dei pedoni che avviene in contemporanea al passaggio delle automobili».

A dare peso alla richiesta non sono soltanto le percezioni dei residenti, ma anche una lunga sequenza di incidenti documentati dalle cronache locali, alcuni avvenuti proprio all’incrocio semaforico, altri nelle sue immediate vicinanze. Una ricostruzione degli episodi raccontati da VareseNews permette di individuare almeno sei eventi significativi dal giugno 2020 al novembre 2026.

Partiamo dalla data dell’11 giugno 2020: cinque feriti, tra cui tre bambini. Uno degli incidenti più impressionanti si verifica poco prima delle 14, quando una Chevrolet Matiz proveniente da via Roma entra in collisione con una Jeep Renegade che arriva da via Marsala. La Jeep si ribalta nel mezzo carreggiata. Il bilancio è di cinque feriti, fortunatamente tutti in codice verde: tre bambini di 2, 4 e 12 anni e due donne di 27 e 58 anni, trasportati negli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio.

Il 31 ottobre 2022, poco dopo le 7.30, proprio all’intersezione tra via Marsala e corso Sempione, si scontrano un’automobile e una motocicletta. Nell’impatto rimane ferita una donna di 56 anni. La violenza dello scontro fa scattare inizialmente i soccorsi in codice rosso, ma la donna viene poi trasportata all’ospedale di Gallarate in “codice giallo” (che significa comunque con ferite importanti).

Nella notte di sabato 27 novembre 2022 un veicolo travolge una fila di paletti metallici con catenelle posizionati per delimitare il marciapiede di corso Sempione, vicino all’incrocio con via Cavallotti. La forza dell’urto sradica quattro pesanti paletti, lasciando buche e danni all’asfalto. Non risultano interventi del 118, ma l’episodio evidenzia il rischio per chi si trova a camminare lungo il bordo della strada. In quel momento, fortunatamente, non vengono segnalati pedoni coinvolti.

Risale invece al 10 marzo 2025 uno degli episodi più clamorosi: poco prima delle 10 del mattino si verifica un grave incidente in corso Sempione, quasi all’altezza dell’incrocio semaforico con via Cavallotti e via Marsala. Un veicolo fuori controllo urta prima un’automobile in sosta (parcheggiata irregolarmente sul marciapiedi) e termina poi la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica, travolgendo anche alcuni bidoni della spazzatura. La lampada del palo precipita sulla strada e viene segnalata una fuga di gas, per la quale intervengono anche i tecnici specializzati. Cinque le persone coinvolte complessivamente nell’episodio, tra cui un bambino di undici anni: tre si trovavano sui veicoli e due erano soccorritori aggrediti durante l’intervento (questo aspetto, ovviamente, va oltre il tema della sicurezza stradale).

Due sono infine gli episodi nel 2026.

Il 22 marzo intorno alle 15.15 due vetture entrano in collisione all’incrocio tra via Marsala e corso Sempione. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo di grossa cilindrata avrebbe tagliato la strada a un’altra automobile senza rispettare la precedenza. Dopo lo scontro il conducente si allontana senza fermarsi.

Sull’altra vettura viaggiano una donna di 43 anni e la figlia di 13, soccorse senza riportare conseguenze gravi. La Polizia locale, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze, riesce a rintracciare l’automobile fuggita, abbandonata poco lontano dal centro.

L’ultimo incidente è di pochi giorni fa, il 5 novembre 2026: due pedoni investiti vicino all’incrocio.

Poco prima delle 8, un’automobile sale sul marciapiede di corso Sempione, all’altezza dell’intersezione con via Cavallotti, investendo due persone che stanno camminando: una donna di 46 anni e un uomo di 47. Una delle due viene soccorsa in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo sarebbe arrivato dalla direzione di via Marsala.

Il bilancio: almeno una decina documentati

Considerando questi sei episodi, le cronache permettono di identificare almeno dieci-dodici persone ferite.

Il dato minimo deriva dai cinque feriti dell’incidente del giugno 2020, dalla donna di 56 anni rimasta ferita nell’ottobre 2022, da tre nell’anomalo incidente del 2025, da due donne soccorse a inizio 2026 e da almeno uno dei due pedoni investiti nel novembre 2026. In alcuni casi si è trattato di “codici verdi”, che non sempre comunque sono senza conseguenze per le persone coinvolte (un colpo di frusta o dolori successivi difficilmente rientreranno tra i “codici gialli”, ma lasciano il segno per un tempo più o meno lungo).

Corso Sempione era già tra le strade con più incidenti nel 2017 e 2018

Che corso Sempione sia un asse stradale delicato per la sicurezza non è una novità. Già nel gennaio 2019 una mappatura degli incidenti realizzata da VareseNews sulla base dei dati della Polizia locale aveva inserito il Sempione al terzo posto tra le strade cittadine con il maggior numero di sinistri. I numeri erano significativi: 23 incidenti registrati nel 2017 e altri 20 nel 2018, per un totale di 43 nel biennio.

Occorre però precisare che quei dati non riguardano esclusivamente l’incrocio con via Marsala e via Cavallotti, ma l’intero asse cittadino di corso Sempione, lungo quasi un chilometro e mezzo, fino al quartiere Ronchi. Non sarebbe quindi corretto sommare quei 43 incidenti ai sei episodi ricostruiti o attribuirli tutti all’intersezione segnalata dai residenti. La mappatura costituisce comunque un precedente significativo, perché già allora il Sempione emergeva come una delle principali arterie cittadine per numero di incidenti.

La “sosta selvaggia” e la richiesta di interventi per rendere più sicuro l’incrocio

La segnalazione presentata dai residenti riporta così l’attenzione su un problema che attraversa gli anni. Le dinamiche dei diversi episodi non sono tutte uguali: ci sono scontri tra automobili, un incidente con una motocicletta, veicoli fuori controllo e investimenti di pedoni. Non è quindi possibile individuare una causa unica senza un’analisi approfondita dei rilievi effettuati dalla Polizia locale.

A preoccupare chi vive nella zona sono soprattutto la velocità dei mezzi in transito e la sicurezza degli attraversamenti pedonali, anche in relazione alle fasi del semaforo che regolano contemporaneamente i movimenti dei veicoli e dei pedoni. Nel tratto a ridosso non va sottovalutato il tema della sosta irregolare sui marciapiedi, tema che Varesenews ha denunciato negli anni: le auto in sosta diminuiscono la visibilità, possono imporre ad alcune categorie di pedoni (disabili in carrozzina, passeggini, ecc) di passare al di fuori del marciapiedi e possono rappresentare ostacoli parzialmente su sede stradale o che “moltiplicano” gli effetti degli incidenti stradali, come avvenuto ad esempio nel citato episodio del 10 marzo 2025.

Varesenews ha segnalato più volte nel tempo la tematica, grazie soprattutto ad alcuni lettori attenti che ci hanno richiamato sulla questione, fin dal 2011.

L’unico intervento fu attuato nell’ormai lontanissimo 2012, quando l’amministrazione Guenzani installò le colonnine e catenelle per impedire la sosta e offrire anche un minimo di protezione sui marciapiedi (non è la funzione primaria dei paletti, insufficienti come abbiamo visto a fermare veicoli in velocità). Quell’intervento fece da apripista per nuovi paletti e archetti in altri nei quartieri, attuati nel 2014, mentre in anni recenti si è intervenuti su (un lato di) via Cantoni.

Quanto a Corso Sempione, come detto la sosta selvaggia resta frequente sui due lati vicino all’incrocio.

Sei episodi documentati in poco più di sei anni non rappresentano una statistica completa, ma raccontano con sufficiente chiarezza perché chi abita attorno all’incrocio tra corso Sempione, via Marsala e via Cavallotti abbia deciso di chiedere maggiore attenzione alla sicurezza stradale.