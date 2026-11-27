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Il giornalismo locale al centro della trasformazione digitale, con nuove opportunità di formazione e un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale. È partita da Genova la collaborazione tra ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online) e Fondazione Italia Digitale, con la prima iniziativa pubblica organizzata nell’ambito del protocollo d’intesa siglato dalle due realtà. (Nella foto in basso la stretta di mano tra il consigliere nazionale di Anso Andrea Chiovelli e il presidente di Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo)

L’appuntamento si è svolto mercoledì 25 novembre a Palazzo Ducale, in occasione del convegno “Le città del possibile”, promosso da Fondazione Italia Digitale e WindTre e dedicato al rapporto tra innovazione, infrastrutture strategiche e trasformazione delle città.

L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e del mondo tecnologico per discutere del ruolo delle infrastrutture digitali nello sviluppo dei territori. Tra i temi affrontati la connettività, la gestione dei dati, la sicurezza e le prospettive delle città sempre più interconnesse, con un focus particolare sulla dimensione portuale.

Per ANSO, la partecipazione all’iniziativa rappresenta il primo momento concreto di un percorso di collaborazione che punta a coinvolgere sempre più da vicino le testate online nei processi di innovazione.

«Il mondo dell’informazione digitale non può essere spettatore della trasformazione tecnologica, ma deve esserne parte attiva – ha dertto Andrea Chiovelli, consigliere nazionale dell’associazione – Le testate locali raccontano quotidianamente i territori, le loro trasformazioni e le loro esigenze. Per farlo al meglio devono poter comprendere e utilizzare gli strumenti che stanno cambiando il modo di comunicare, produrre e distribuire le informazioni».

Formazione e intelligenza artificiale per le testate locali

Il protocollo tra ANSO e Fondazione Italia Digitale nasce con l’obiettivo di mettere in comune competenze, relazioni e opportunità, attraverso eventi, iniziative pubbliche, incontri con esperti e progetti condivisi.

Uno dei capitoli più importanti riguarda la formazione. Le due organizzazioni intendono valutare la possibilità di sviluppare percorsi di aggiornamento congiunti, anche attraverso l’Academy di Fondazione Italia Digitale, concentrandosi in particolare sull’applicazione dell’intelligenza artificiale al giornalismo, all’informazione locale e alle nuove competenze digitali.

Una prospettiva che interessa da vicino la rete associativa di ANSO, che riunisce circa 80 realtà editoriali e 150 testate.

«Crediamo che questa collaborazione possa offrire un valore aggiunto concreto – spiega Saverio Zeni, delegato ANSO –. Pensiamo soprattutto alla possibilità di mettere a disposizione dei giornalisti e degli editori strumenti di aggiornamento, occasioni di incontro con esperti e nuove competenze. L’intelligenza artificiale, l’evoluzione delle piattaforme e i cambiamenti nel rapporto tra cittadini e informazione sono sfide che riguardano da vicino anche il giornalismo locale. Dobbiamo affrontarle con consapevolezza e prepararci a coglierne le opportunità».

Soddisfazione anche da parte di Fondazione Italia Digitale. Il presidente Francesco Di Costanzo ha sottolineato il valore di una collaborazione che consentirà di rafforzare il legame con i territori e approfondire temi sempre più rilevanti per il mondo dell’informazione.

«Da sempre il nostro lavoro si è sviluppato con grande attenzione ai territori e alle realtà locali, con ANSO lo faremo con ancora più capillarità e approfondimento puntando su temi decisivi come la formazione, le competenze, la conoscenza del mondo digitale, da tempo molto impattante anche nell’ambito del giornalismo e dell’informazione. Genova è solo la prima di una serie di attività che svilupperemo insieme», ha dichiarato Di Costanzo.

Le prossime tappe nel 2027

La collaborazione guarda già al prossimo anno. Nel calendario 2027 di Fondazione Italia Digitale sono state individuate alcune occasioni in cui sviluppare nuove iniziative congiunte: il Festival Digitale Popolare di Firenze, la Digital Cup di Coverciano e gli Stati Generali della Comunicazione Pubblica Digitale a Roma.

L’obiettivo, però, è andare oltre la partecipazione ai singoli appuntamenti e costruire un rapporto stabile, capace di generare opportunità di crescita per gli editori e i giornalisti delle testate associate.

«Vogliamo costruire un rapporto continuativo, che non si esaurisca nella partecipazione a singoli appuntamenti, ma che produca occasioni di crescita e sviluppo nel tempo – conclude Chiovelli –. ANSO vuole essere sempre più un punto di riferimento per l’innovazione dell’editoria digitale locale e partnership come questa ci consentono di rafforzare questo percorso».