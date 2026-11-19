Conoscere i trucchi utilizzati dai truffatori per imparare a riconoscerli e non cadere nelle loro trappole. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “La prevenzione delle truffe: come riconoscerle e difendersi“, organizzato dal Comune di Gerenzano attraverso il Comando di Polizia locale, in collaborazione con i Carabinieri.

L’appuntamento è in programma martedì 24 novembre, alle 15, al Centro Anziani di via C. Berra 34, ed è rivolto a tutta la cittadinanza. Un’occasione per affrontare un fenomeno che continua a colpire soprattutto le persone più vulnerabili, spesso attraverso raggiri costruiti sulla fiducia, sulla paura o sull’urgenza di intervenire.

Durante il pomeriggio interverranno gli agenti della Polizia locale di Gerenzano e i Carabinieri della stazione di Cislago, che metteranno a disposizione le proprie competenze per illustrare come riconoscere i tentativi di truffa e quali precauzioni adottare per evitarli.

L’iniziativa fornirà indicazioni concrete per affrontare situazioni sospette, difendersi dai malintenzionati e sapere a chi rivolgersi in caso di necessità.

Un incontro per rafforzare la consapevolezza e la capacità di difesa dei cittadini, con particolare attenzione alla tutela delle persone anziane e dei propri familiari. La partecipazione è aperta a tutti.