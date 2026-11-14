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A Glocal il workshop sulla web radio è immesivo nello studio di Radio Materia

L'appuntamento dedicato a come si costruisce una web radio che si è svolto venerdì pomeriggio ha permesso ai partecipanti di toccare con mano una piccola realtà dove si realizzano trasmissioni live e podcast dentro lo spazio libero di Varesenews

radio materia glocal 2026

Un computer, una buona connessione internet, un mixer e dei microfoni. Basta per costruire una web radio? Per iniziare sì ma poi c’è tanto altro: la musica e il diritto d’autore, il servizio streaming, il programma di gestione, la costruzione di un palinsesto, la creazione di un pubblico e poi gli speaker, il montaggio audio, i podcast, la sostenibilità e chi più ne ha più ne metta.

L’incontro di Glocal nella sede di Materia che si è svolto sabato 14 novembre ha affrontato tutti questi temi in un workshop di due ore condotto da Orlando Mastrillo, responsabile di Radio Materia, che ha ripercorso le tappe della nascita della web radio dello spazio libero di Varesenews e ha tracciato anche un quadro della situazione del mondo delle radio in streaming e dei podcast.

Quello che è emerso è che il mondo delle web radio native, un arcipelago di piccole e piccolissime realtà, viene poco considerato soprattutto a fronte del fatto che ormai tutte le radio FM e DAB hanno anche lo streaming con la spada di Damocle dei costi per la trasmissione della musica: «Noi abbiamo deciso di provarci perchè abbiamo la solidità di Varesenews alle spalle e un centro crossmediale come Materia che non può prescindere dalla parte audio che sia web radio o podcast – ha spiegato Mastrillo – . In provincia di Varese l’unica esperienza che è riuscita a consolidarsi al momento è quella di Radio Village Network grazie anche alle dirette degli eventi sportivi come il basket o l’hockey e per la capacità di coinvolgere il territorio».

I partecipanti al workshop hanno potuto anche vedere lo studio di Radio Materia e capire come si può organizzare un piccolo spazio per fare interviste, telefonate in diretta e in qualche caso anche far suonare degli artisti.

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Pubblicato il 14 Novembre 2026
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