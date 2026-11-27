A Gorla Minore il Natale ha una colonna sonora speciale: la banda porta la magia nelle case
Due iniziative del Centro Musicale Cittadino “Carlo Ronzoni” accompagnano le feste in paese: il Concerto di Natale all’Auditorium “Peppo Ferri” e, la sera della Vigilia, la consegna dei regali a domicilio con Babbo Natale e la banda
A Gorla Minore il Natale riempie le strade. Il Centro Musicale Cittadino “Carlo Ronzoni” propone infatti due appuntamenti per vivere l’atmosfera delle feste: il Concerto di Natale, in programma sabato 5 dicembre alle 21 all’Auditorium Comunale “Peppo Ferri”, e l’iniziativa della consegna dei regali a domicilio la sera del 24 dicembre, quando Babbo Natale sarà accompagnato dalla banda tra le case del paese.
Il Concerto di Natale all’Auditorium “Peppo Ferri”
Il primo appuntamento è fissato per sabato 5 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Comunale “Peppo Ferri” di Gorla Minore, dove il Centro Musicale “C. Ronzoni” porterà in scena il tradizionale Concerto di Natale.
La serata vedrà protagonisti i musicisti della banda cittadina, diretti dal maestro Riccardo Chiesa, con la partecipazione della voce di Ilaria Luana Luce. Il programma punta a unire classici natalizi, e l’energia che da sempre caratterizza la formazione musicale gorlese.
La sera del 24 dicembre Babbo Natale passa di casa in casa
Accanto al concerto, il Centro Musicale “C. Ronzoni” rilancia anche una proposta dedicata in particolare ai bambini e alle famiglie. La sera della Vigilia di Natale, infatti, Babbo Natale e la banda passeranno casa per casa per consegnare i regali, portando nelle abitazioni l’atmosfera delle feste accompagnata dalle melodie natalizie eseguite dal vivo.
Ricevere i regali direttamente dalle mani di Babbo Natale, con il sottofondo della musica natalizia, rappresenta una proposta pensata per rendere ancora più suggestiva la serata del 24 dicembre e offrire alle famiglie un ricordo particolare da condividere.
Come prenotare la consegna dei regali
Per partecipare all’iniziativa della Vigilia è necessario prenotare. Chi desidera riservare questa sorpresa per i propri bambini o per la famiglia deve scrivere o chiamare Alice al numero 340 293 3842.
La disponibilità è limitata.
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