Una serata all’insegna del teatro, del divertimento e soprattutto della solidarietà. Sabato 14 novembre, all’auditorium Peppo Ferri di Gorla Minore, lo spettacolo “Un delitto perfetto… o quasi” ha coinvolto il pubblico tra risate, colpi di scena e applausi.

L’iniziativa aveva però anche un importante obiettivo solidale: sostenere un progetto di teatro-terapia della Cooperativa Sociale Gruppo Amicizia, rivolto a persone con disabilità.

Il momento più emozionante è arrivato al termine della rappresentazione, quando i ragazzi della cooperativa sono saliti sul palco per consegnare agli attori alcuni lavori realizzati a mano. Un gesto accolto dal pubblico con un lungo e caloroso applauso.

Gli stessi ragazzi hanno poi distribuito agli spettatori piccoli doni preparati nei laboratori artigianali della cooperativa, lasciando a tutti un ricordo concreto della serata.

Un appuntamento che ha dimostrato come il teatro possa diventare non soltanto occasione di intrattenimento, ma anche uno strumento di inclusione, condivisione e solidarietà, capace di unire una comunità attorno a un progetto importante.