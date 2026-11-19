A Gorla Minore teatro e solidarietà all’auditorium Ferri: una serata di emozioni per il Gruppo Amicizia
Risate, applausi e un momento di grande partecipazione per lo spettacolo “Un delitto perfetto... o quasi”, organizzato a sostegno di un progetto di teatro-terapia per persone con disabilità
Una serata all’insegna del teatro, del divertimento e soprattutto della solidarietà. Sabato 14 novembre, all’auditorium Peppo Ferri di Gorla Minore, lo spettacolo “Un delitto perfetto… o quasi” ha coinvolto il pubblico tra risate, colpi di scena e applausi.
L’iniziativa aveva però anche un importante obiettivo solidale: sostenere un progetto di teatro-terapia della Cooperativa Sociale Gruppo Amicizia, rivolto a persone con disabilità.
Il momento più emozionante è arrivato al termine della rappresentazione, quando i ragazzi della cooperativa sono saliti sul palco per consegnare agli attori alcuni lavori realizzati a mano. Un gesto accolto dal pubblico con un lungo e caloroso applauso.
Gli stessi ragazzi hanno poi distribuito agli spettatori piccoli doni preparati nei laboratori artigianali della cooperativa, lasciando a tutti un ricordo concreto della serata.
Un appuntamento che ha dimostrato come il teatro possa diventare non soltanto occasione di intrattenimento, ma anche uno strumento di inclusione, condivisione e solidarietà, capace di unire una comunità attorno a un progetto importante.
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