Sabato 14 novembre l’auditorium “Peppo Ferri” di Gorla Minore ha ospitato lo spettacolo teatrale “Un delitto perfetto… o quasi”, una serata che ha unito l’intrattenimento alla solidarietà per sostenere un progetto di “teatro-terapia” rivolto a persone con disabilità.

Risate e colpi di scena sul palco

Sul palcoscenico di Gorla Minore la commedia “Un delitto perfetto… o quasi” ha accompagnato il pubblico tra risate, colpi di scena e applausi. L’atmosfera in sala è stata caratterizzata da grande energia e partecipazione, con spettatori attenti e coinvolti fin dai primi minuti.

L’incontro tra teatro e solidarietà

La serata ha superato la dimensione del semplice spettacolo per trasformarsi in un momento di impegno concreto sul territorio. L’iniziativa ha infatti sostenuto un percorso di “teatro-terapia” legato alla “Cooperativa Sociale Gruppo Amicizia” e dedicato alle persone con disabilità.

L’emozione del finale in sala

Il momento più intenso è arrivato al termine della rappresentazione, quando i ragazzi della cooperativa sono saliti sul palco portando lavori realizzati a mano per omaggiare gli attori. In platea è calato un silenzio carico di emozione, subito rotto da un applauso lungo e sentito.

A chiudere la serata è stato il gesto dei ragazzi che hanno distribuito al pubblico un piccolo dono nato nei laboratori artigianali della cooperativa. Un dettaglio molto apprezzato dai presenti che ha dato valore all’incontro tra teatro e solidarietà.