Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Riparte la riqualificazione dell’area umida di Gurone, nel Comune di Malnate, all’interno del Plis Valle del Lanza e a pochi passi dalla dorsale ciclopedonale della Valle dell’Olona. L’intervento nasce con l’obiettivo di tutelare e valorizzare un habitat ricco di biodiversità, frequentato da piante tipiche degli ambienti umidi, anfibi e numerosi odonati, tra libellule e damigelle.

A distanza dal primo intervento del 2014, il progetto Interreg SINTAB – Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità – torna a prendersi cura del sito, con Parco Pineta nel ruolo di capofila. L’obiettivo è rafforzare il valore naturalistico e didattico dell’area, mantenendo un equilibrio tra tutela ambientale, fruizione e divulgazione.

Gli interventi su acqua, vegetazione e specie invasive

Sul fronte idraulico, i lavori prevedono il ripristino del canale di adduzione dell’acqua e della soglia di scarico, così da migliorare la regolazione del livello idrico. Un passaggio fondamentale per garantire condizioni adatte alle diverse forme di vita legate all’acqua.

Per quanto riguarda la flora, sono in programma decespugliamenti localizzati per aprire e liberare nicchie ecologiche all’interno del canneto. Allo stesso tempo verranno contrastate le specie esotiche invasive presenti nella zona, in particolare il “poligono del Giappone” e l’acero americano.

Manutenzione, fruizione e calendario dei lavori

L’intervento comprende anche la manutenzione e la sostituzione di alcuni elementi della staccionata e dei pontili. Verranno inoltre posizionate una nuova bacheca informativa e una panchina, così da rendere il percorso più accogliente e facilitare la scoperta del patrimonio naturalistico locale.

Il cantiere partirà questo inverno e si concluderà entro marzo 2027, prima che inizi la stagione riproduttiva degli anfibi, per evitare interferenze in una fase delicata per il ciclo vitale di queste specie.