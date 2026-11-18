Sabato 28 novembre, dalle 18 alle 19, al Centro Studi Arti sceniche Il Volto di Velluto di Ispra va in scena Sorridi, una performance di teatro e teatrodanza organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Donna Si-Cura Odv.

Lo spettacolo mette in scena il peso delle aspettative sociali imposte alle donne attraverso l’intreccio di danza, recitazione, musica e parole. Sul palco prenderanno vita letture tratte da Stai zitta di Michela Murgia e Poverine di Carlotta Vagnoli, testi scelti per smascherare stereotipi, pregiudizi e quelle forme più sottili di prevaricazione quotidiana che limitano la libertà femminile.

La regia dello spettacolo è curata da Emanuela Legno, che sarà anche in scena tra le danzatrici insieme a Cristina Maugeri, Silvia Codo e Giulia Vicentin. La parte recitativa è affidata alle attrici Katrin Coa, Grazia Giansante e Giulia Germiniasi, con la partecipazione straordinaria della speaker e attrice Natascha Padoan e degli allievi del Play Lab dell’Istituto Edith Stein di Gavirate. Ad accompagnare la serata saranno le note al pianoforte di Sara Galbiati, il disegno luci di Matteo Tibiletti e Simone Pacelli e l’intervento diretto delle operatrici dell’associazione Donna Si-Cura Odv. L’evento è sostenuto dal Comune di Ispra.

È possibile prenotare il proprio posto direttamente sul sito di Il Volto di Velluto a questo link. Per ulteriori informazioni si possono contattare gli organizzatori al numero 3514203628.