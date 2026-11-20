La Liasa – Leghe Italiane Antifrizione, fonderia di leghe speciali attiva in via Autostrada dal 1936 e fondata dall’industriale Aldo Daccò, cambia proprietà senza lasciare il paese: il titolare Ercole Cadei, senza eredi in azienda, ha ceduto le quote a tre dipendenti storici: Mario Bravin, Andrea Gadda ed Emanuela Dallari. Si evitano così la vendita a terzi o la chiusura, e restano a Jerago con Orago una realtà di 90 anni e circa venti posti di lavoro.

«Una storia che continua nelle mani di chi la conosce e la vive ogni giorno. È il modo migliore per onorare la memoria di Aldo e Cele Daccò» dice il sindaco Emilio Aliverti. Il precedente proprietario, il Sig. Ercole Cadei, che ha guidato l’azienda ben oltre l’età pensionabile, si è trovato – in assenza di una continuità familiare – davanti a una scelta difficile: cedere l’attività a una società estranea al territorio oppure procedere alla sua liquidazione. Entrambe le strade avrebbero penalizzato la comunità e le maestranze.

È maturata invece una terza via. Tre dipendenti di lunga data e con ruoli di responsabilità, Mario Bravin, Emanuela Dallari e Andrea Gadda, si sono fatti avanti per acquisire le quote societarie. Il Sig. Cadei ha accolto la proposta, e oggi i tre costituiscono la nuova proprietà e il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’azienda.

L’operazione salvaguarda circa venti posti di lavoro e il radicamento storico dell’impresa a Jerago con Orago. Banche, clienti, fornitori e professionisti hanno accolto la nuova gestione con fiducia e disponibilità alla collaborazione. Un patrimonio industriale e culturale del paese La Liasa non è soltanto un’impresa: è parte dell’identità di Jerago con Orago. A fondarla fu Aldo Daccò (Gaggiano 1896 – Milano 1975), industriale metallurgico e imprenditore illuminato.

Direttore generale di una società del settore a soli 24 anni, a circa quarant’anni diede vita alla LIASA, che arrivò a dare lavoro fino a 200 persone e a conquistare notorietà internazionale. Campione di motonautica, primatista mondiale nel 1930 e nel 1931, fu anche fondatore e presidente fino al 1956 dell’associazione di categoria delle imprese metallurgiche, cui l’Università di Ferrara ha dedicato un Centro Studi di metallurgia.

Nel 1971 Aldo Daccò rivolse ai giovani un messaggio rimasto celebre, invitandoli a guardare sempre in avanti e ad accrescere le proprie conoscenze e capacità. Dopo la sua scomparsa, nel 1975, la moglie Cele Daccò – mancata nel 2021 all’età di 102 anni, e oggi sepolta a Orago accanto al marito – ha trasformato quell’eredità in un impegno straordinario verso la nostra comunità attraverso la Fondazione Aldo e Cele Daccò per il Progresso: il Centro Polispecialistico Aldo e Cele Daccò e il parco di via Moncucco, la Palestra in Acqua Cele Daccò, gli interventi sulla viabilità, i premi al merito per i nostri studenti e, da ultimo, il contributo che ha permesso di completare l’asilo nido. Quel benessere ha avuto origine anche dal lavoro di generazioni di uomini e donne che in Liasa – allo stabilimento accanto allo svincolo autostradale di Cavaria – hanno costruito il proprio futuro e quello delle loro famiglie (sotto: un video del 2013, durante la tappa del 141tour di Varesenews a Jerago con Orago).

«Accolgo questa notizia con gioia e con orgoglio» dichiara il sindaco Emilio Aliverti. «Quando un’azienda storica arriva al passaggio generazionale senza eredi, il rischio concreto è che venga venduta lontano o che chiuda. A Jerago con Orago è successa la cosa più bella che potesse accadere: tre persone che in LIASA lavorano da anni, che ne conoscono i processi, i clienti e soprattutto le persone, hanno deciso di assumersi la responsabilità di portarla avanti. È un atto di coraggio e di fiducia nel futuro, ma anche di amore per il proprio territorio».

«La LIASA è un pezzo della nostra storia. È l’azienda di Aldo Daccò, e da quel lavoro è nata anche la generosità che la signora Cele ha restituito al paese in opere che ogni giorno usano bambini, famiglie, anziani e sportivi. Sapere che le radici di questa impresa restano saldamente piantate qui, e che il suo futuro è nelle mani di chi l’ha vissuta dall’interno, è il modo migliore per onorare la memoria dei coniugi Daccò».

«Desidero ringraziare il sig. Ercole Cadei, che con senso di responsabilità e da vero buon padre di famiglia ha scelto la soluzione più attenta al territorio e ai lavoratori. A Mario Bravin, Andrea Gadda ed Emanuela Dallari e a tutte le maestranze rivolgo, a nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità, i migliori auguri di buon lavoro. Il Comune sarà al loro fianco.»