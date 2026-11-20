Torna a Lavena Ponte Tresa l’appuntamento con il Presepe in Paese, la manifestazione natalizia che giunge quest’anno alla sua quinta edizione. L’iniziativa, allestita dagli Amici dell’oratorio e dell’asilo di Lavena con il patrocinio dell’amministrazione comunale, prenderà il via sabato 5 dicembre animando il lungolago e le vie del borgo con una rappresentazione diffusa della Natività.

Galleria fotografica Presepe in paese a Lavena Ponte Tresa 4 di 6

Personaggi a grandezza naturale e la Natività sull’acqua

L’allestimento trasforma gli scorci caratteristici del paese in un percorso tra storia e tradizione. Lungo le strade si incontrano personaggi a grandezza naturale, vestiti con abiti d’epoca e impegnati nella riproduzione degli antichi mestieri. Un’esposizione che continua a crescere e rinnovarsi di anno in anno, arricchendosi ogni volta di nuove figure e dettagli originali per sorprendere i visitatori.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera è la valorizzazione del paesaggio lacustre. Oltre alle scene nel centro abitato, è stata infatti allestita una pittoresca Natività direttamente sulle acque del Lago Ceresio, posizionata nella piccola baia sullo stretto di Lavena grazie alle statue donate dal gruppo sommozzatori.

Il programma degli appuntamenti natalizi

Il calendario delle iniziative accompagnerà cittadini e turisti per tutto il periodo delle feste con tre momenti principali di incontro e condivisione. Si parte sabato 5 dicembre alle ore 18.30 con l’inaugurazione ufficiale presso il campanile accompagnata da un rinfresco, a cui seguirà una passeggiata immersiva tra le installazioni del presepe fino alla chiesa.

Gli appuntamenti proseguiranno domenica 20 dicembre alle ore 11.00 con un aperitivo per lo scambio di auguri nella piazzetta antistante la chiesa. La chiusura del percorso avverrà infine giovedì 24 dicembre al termine della Santa Messa della vigilia, quando si terrà la tradizionale processione con la posa di Gesù Bambino.

L’impegno della comunità e il sostegno del Comune

La manifestazione rappresenta un momento centrale per la vita sociale del paese, capace di unire la riscoperta delle radici culturali alla riqualificazione degli spazi urbani durante le festività.

«L’Amministrazione Comunale sostiene il progetto del Presepe in Paese, non solo perché si tiene viva una tradizione religiosa e culturale che anche Regione Lombardia sta sostenendo in tutto il territorio lombardo, ma anche perché in questo modo si dà nuovo senso e nuovo significato agli spazi del centro storico a Lavena che per la nostra comunità sono dei luoghi importanti – ha dichiarato Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa –. Ringrazio quindi la Scuola Materna e gli amici dell’oratorio di Lavena perché col loro impegno, arrivati alla quinta edizione, stanno tenendo viva una manifestazione che segna positivamente il Natale a Lavena Ponte Tresa».