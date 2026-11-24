Un grande albero di Natale alto 13 metri, formato da oltre 60 candele luminose, è pronto a diventare uno dei protagonisti delle festività a Laveno Mombello. La spettacolare installazione è stata collocata sul lungolago, nella zona dell’imbarcadero, grazie all’impegno della Pro Loco Laveno Mombello Cerro, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

La particolarità dell’albero non è soltanto nelle sue dimensioni, ma anche nella sua storia: la struttura arriva infatti da Travedona Monate, dove un’installazione con grandi candele luminose era stata realizzata dai volontari della Pro Loco locale, diventando una delle attrazioni natalizie del paese.

Nel dicembre 2025 avevamo raccontato su VerbanoNews il lavoro dei volontari di Travedona, impegnati per mesi nella costruzione di un originale albero di Natale. Le grandi candele erano state realizzate artigianalmente utilizzando lastre di policarbonato lunghe sei metri, recuperate, arrotolate, fissate con bulloni e successivamente decorate e illuminate.

A spiegare il progetto era stato Vincenzo Tringali, vicepresidente della Pro Loco di Travedona Monate, che aveva raccontato come l’idea fosse nata prendendo spunto da altre installazioni e adattandole alle possibilità economiche e tecniche dell’associazione.

Un lavoro collettivo che aveva coinvolto numerosi volontari, impegnati fin da settembre nella preparazione della struttura, con incontri sempre più frequenti nelle settimane precedenti al Natale. L’albero realizzato a Travedona nel 2025 raggiungeva gli 11 metri e mezzo di altezza, compresa la stella sulla sommità.

Quest’anno la magia delle grandi candele luminose arriva dunque anche sulle rive del Lago Maggiore. A Laveno la struttura annunciata raggiunge i 13 metri e si prepara a illuminare uno degli scorci più suggestivi del paese.

Anche in questa occasione è stato fondamentale il contributo dei volontari della Pro Loco Laveno Mombello Cerro, che hanno dedicato tempo ed energie al montaggio e all’allestimento dell’installazione.

In questi giorni sono state effettuate le prime prove di accensione, in vista dell’inaugurazione ufficiale in programma martedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione.

L’albero sarà una delle attrazioni del calendario natalizio di Laveno Mombello, che vedrà coinvolte diverse realtà associative del territorio. Per conoscere tutte le iniziative del Natale a Laveno è possibile consultare il sito visitlaveno.it e i canali ufficiali della Pro Loco Laveno Mombello Cerro.