Sabato 28 novembre 2026, alle ore 10, la Sala Consiliare di Villa Frua, a Laveno Mombello, ospiterà la presentazione del libro La X che ha cambiato il mio cuore di Francesca Cantova, autrice e biologa nutrizionista.

Il volume, pubblicato da Autoritas Editore, racconta una storia di fragilità che diventa forza, affrontando i temi dell’amore, del coraggio e della capacità di guardare alla vita con occhi nuovi. Un racconto che invita a riflettere su come anche le esperienze più difficili possano trasformarsi in occasioni di crescita e cambiamento, facendo emergere risorse interiori e nuove prospettive.

Durante l’incontro, Francesca Cantova dialogherà con Alessia Bianchi, accompagnando il pubblico alla scoperta dei temi e delle emozioni che attraversano il libro. L’appuntamento, in programma presso Villa Frua a Laveno Mombello, si inserisce tra le iniziative culturali dedicate alla lettura e all’incontro con gli autori, offrendo ai partecipanti un’occasione di ascolto, confronto e riflessione.

L’appuntamento è per sabato 28 novembre alle ore 10, nella Sala Consiliare di Villa Frua a Laveno Mombello.