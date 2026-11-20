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A Legnano torna la Sagra dei Pici e del Cinghiale: tre giorni alla scoperta dei sapori della Toscana
Dal 27 al 29 novembre, la Contrada San Bernardino ospita un weekend gastronomico dedicato alla cucina toscana, con pici al ragù di cinghiale, specialità tradizionali e piatti preparati dallo chef Pippo.
La cucina toscana arriva a Legnano con un appuntamento dedicato ai sapori e alle ricette della tradizione. Da venerdì 27 a domenica 29 novembre 2026, la Contrada San Bernardino ospiterà la Sagra dei Pici e del Cinghiale, organizzata da Sagre Prelibate in collaborazione con l’Associazione Contrada San Bernardino.
Protagonisti del weekend saranno due ingredienti simbolo della gastronomia toscana: i pici, la pasta tradizionale dalla forma lunga e spessa, e il cinghiale, ingrediente alla base di uno dei ragù più rappresentativi della cucina regionale. A firmare le proposte del menu sarà lo chef Pippo, con un percorso gastronomico che accosta piatti tipici e specialità della tradizione.
Un menu tra specialità toscane e ricette della tradizione
Ad aprire il menu sarà il tagliere toscano, con finocchiona, prosciutto crudo, pecorino, crostino nero toscano e bruschetta con crema di carciofi.
Tra i primi spiccano i pici al ragù di cinghiale e i pici ai porcini e tartufo, accompagnati da una proposta più semplice con pasta al pomodoro. Per chi preferisce i secondi, il menu propone la ribollita toscana, in versione vegetariana, l’arrosto di maiale al Chianti con polenta e la salsiccia toscana al forno con cipolla.
Non mancheranno i fagioli all’uccelletto, contorno tipico della cucina toscana, e due dolci per concludere il pasto: cantucci con Vin Santo e torta della nonna.
Tre giorni di festa alla Contrada San Bernardino
La sagra si svolgerà negli spazi della Contrada San Bernardino, in Via Somalia 13 a Legnano, in un ambiente al coperto, per permettere ai partecipanti di godersi il weekend gastronomico anche in caso di maltempo.
L’appuntamento è venerdì 27 e sabato 28 novembre dalle 19:00 alle 24:00. Domenica 29 novembre la cucina sarà aperta sia a pranzo, dalle 12:00 alle 15:00, sia a cena, dalle 19:00 alle 24:00.
È disponibile anche il servizio da asporto. Le prenotazioni sono fortemente consigliate e possono essere effettuate compilando il modulo online oppure contattando gli organizzatori telefonicamente o tramite WhatsApp.
Sagra dei Pici e del Cinghiale
Quando: 27, 28 e 29 novembre 2026
Dove: Contrada San Bernardino, Via Somalia 13, Legnano (MI)
Orari: • Venerdì e sabato: 19:00–24:00 • Domenica: 12:00–15:00 e 19:00–24:00
Prenotazioni online: https://forms.gle/fMa1FQBNi9XC3B1e6
Telefono e WhatsApp: 340 055 8011 Servizio da asporto disponibile.