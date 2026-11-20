Sagra dei Pici e del Cinghiale

Quando: 27, 28 e 29 novembre 2026

Dove: Contrada San Bernardino, Via Somalia 13, Legnano (MI)

Orari: • Venerdì e sabato: 19:00–24:00 • Domenica: 12:00–15:00 e 19:00–24:00

Prenotazioni online: https://forms.gle/fMa1FQBNi9XC3B1e6

Telefono e WhatsApp: 340 055 8011 Servizio da asporto disponibile.