A Legnano torna la Sagra dei Pizzoccheri e Sciatt: un weekend dedicato ai sapori della Valtellina

A grande richiesta torna a Legnano uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della cucina di montagna: la Sagra dei Pizzoccheri e Sciatt. Da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026, la Contrada San Martino, in collaborazione con Sagre Prelibate, riaprirà le porte per un intero weekend dedicato ai sapori e alle ricette della Valtellina.

Protagonisti assoluti saranno i pizzoccheri, piatto simbolo della tradizione valtellinese, accompagnati dagli immancabili sciatt, le golose frittelle di formaggio dalla caratteristica crosticina dorata. Ai fornelli ci sarà lo chef Pippo, pronto a proporre un menu ricco di specialità, tra grandi classici e sapori della cucina di montagna.

Un menu tra pizzoccheri, sciatt e specialità di montagna

Il percorso gastronomico si apre con due proposte a base di sciatt: bresaola con sciatt oppure sciatt serviti con insalatina. Tra i primi, naturalmente, non possono mancare i pizzoccheri, affiancati dalla pasta alla boscaiola con salsiccia e funghi e dalla pasta al pomodoro.

Per i secondi spazio ai sapori più intensi della cucina montana, con spezzatino di cervo con polenta e pulpett ai funch, polpette di carne con funghi. Completano la proposta la polenta taragna con gorgonzola, quella con funghi e la polenta tradizionale. A chiudere il menu ci saranno due dessert: torta di grano saraceno con mirtilli e ribes e panna cotta con salsa ai lamponi.

Tre giorni di festa in un ambiente riscaldato e al coperto

La Sagra dei Pizzoccheri e Sciatt si svolgerà negli spazi della Contrada San Martino di Legnano, in Via XXIX Maggio 207. La struttura sarà riscaldata e al coperto, per accogliere i partecipanti in un ambiente confortevole durante tutto il weekend.

L’appuntamento è venerdì 20 e sabato 21 novembre dalle 19 alle 23, mentre domenica 22 novembre sarà possibile partecipare sia a pranzo, dalle 12 alle 15, sia a cena, dalle 19 alle 23. È disponibile anche il servizio da asporto. Le prenotazioni sono fortemente consigliate e possono essere effettuate compilando il modulo online oppure contattando gli organizzatori tramite WhatsApp.

Sagra dei Pizzoccheri e Sciatt

Quando: 20, 21 e 22 novembre 2026

Dove: Contrada San Martino, Via XXIX Maggio 207, Legnano (MI)

Orari:

• Venerdì e sabato: 19:00–23:00

• Domenica: 12:00–15:00 e 19:00–23:00

Prenotazioni: https://forms.gle/2d5had8aYnbfcbHk6

WhatsApp: 349 233 8379

Servizio da asporto disponibile