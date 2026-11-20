La tradizione natalizia, nata quattro anni fa grazie all’iniziativa di due residenti, si rinnova anche quest’anno. La Protezione Civile ha collaborato alla pulizia della zona, ma raggiungere il sentiero è meno semplice per il cantiere di via per Lozza

A Lozza il Natale torna a prendere forma tra gli alberi, con casette, statuine e piccoli villaggi che trasformano il bosco in un suggestivo percorso di presepi. L’iniziativa, ormai diventata una tradizione per il paese, si ripresenta anche quest’anno nella zona boschiva che si trova verso via Montello, dove le installazioni si sviluppano lungo un’area di circa 400 metri.

Il Bosco dei Presepi è nato circa quattro anni fa dall’idea di due abitanti del paese e, edizione dopo edizione, è cresciuto fino a diventare un appuntamento atteso durante le festività natalizie. Il numero degli allestimenti varia ogni anno, con nuove composizioni che si aggiungono a quelle già presenti e contribuiscono a creare un piccolo mondo in miniatura immerso nella natura.

Per questa edizione è arrivata anche la collaborazione della Protezione civile, che ha dato il proprio contributo occupandosi della pulizia della via e dell’area interessata dall’iniziativa.

A rendere meno immediata la visita, quest’anno, è però la situazione della viabilità. Dal 15 giugno sono infatti in corso i lavori di manutenzione straordinaria e mitigazione del rischio idrogeologico lungo via per Lozza, che nella seconda parte prende il nome di via Montello. Un intervento importante, pensato per risolvere criticità storiche legate alla sicurezza e alla viabilità di una delle arterie più trafficate del territorio.

Il cantiere sta modificando gli abituali percorsi di accesso alla zona e, di conseguenza, anche raggiungere il sentiero che conduce al Bosco dei Presepi può risultare più complicato. Per chi desidera visitare le installazioni esiste comunque un percorso alternativo: è possibile passare dal centro di Lozza e proseguire in direzione Varese. Dopo circa 200-300 metri si raggiunge la zona del bosco.

Una difficoltà temporanea che non ferma dunque la tradizione natalizia di Lozza. I lavori in corso, una volta terminati, porteranno anche alla realizzazione di un percorso pedonale protetto, rendendo la strada più sicura e migliorando l’accessibilità dell’area in vista delle prossime edizioni.