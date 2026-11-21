«Quattro anni fa due signore di Lozza iniziarono ad allestire un presepe nel bosco di Lozza». Comincia così la mail che il signor Aldo ha inviato alla redazione di VareseNews, accompagnandola con alcune fotografie per raccontare una bella iniziativa che, anno dopo anno, è cresciuta grazie all’impegno dei volontari e alla partecipazione dei cittadini.

Si chiama “Presepi spontanei” ed è un percorso nel bosco di Lozza dove chiunque può realizzare e lasciare il proprio presepe, contribuendo a creare un’atmosfera natalizia immersa nella natura.

Come racconta il signor Aldo, dopo i primi allestimenti realizzati dalle due cittadine, si sono aggiunti anche i volontari della Protezione Civile, che hanno contribuito ad ampliare i presepi e a far crescere l’iniziativa.

Quest’anno i volontari hanno ripulito e ampliato il percorso, preparando il sentiero ad accogliere nuove creazioni. È stata inoltre installata una bacheca con delle stelle: chi desidera realizzare un presepe può prenderne una e appenderla all’albero sopra il proprio allestimento.

L’iniziativa è aperta a tutti e i nuovi presepi sono i benvenuti. L’unica raccomandazione è quella di rispettare l’ambiente, utilizzando materiali naturali o riciclati, evitando fiamme libere e provvedendo a rimuovere gli allestimenti al termine delle festività.

Per raggiungere il percorso ci sono due possibilità, entrambe segnalate. La prima è da via Montello, tenendo presente che la strada che collega Lozza a Varese è attualmente interrotta per lavori di ristrutturazione. La seconda è passando accanto al minigolf e scendendo lungo il sentiero che costeggia la struttura.

I “Presepi spontanei” saranno visitabili dal 20 novembre al 15 gennaio. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni di Lozza con il patrocinio del Comune.

Una tradizione nata da un piccolo gesto di due cittadine e diventata, nel corso degli anni, un’occasione per coinvolgere il paese e condividere lo spirito del Natale.

E il messaggio che il signor Aldo affida alla sua mail è soprattutto un invito a partecipare: «Si accettano nuovi presepi!»