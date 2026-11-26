A Luino al lavoro il nuovo consiglio di amministrazione di Fondazione Comi: “Sicurezza, sostenibilità e qualità dei servizi tra le priorità”
Paolo Enrico alla presidenza, Enrica Nogara confermata vicepresidente. "Una squadra unita per affrontare le sfide dei prossimi anni e consolidare il ruolo della Fondazione sul territorio", che offre 184 posti e dà lavoro a 180 persone
Si è insediato lo scorso 10 novembre il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione mons. G. Comi di Luino, che guiderà l’ente per il mandato 2026-2030. Il consiglio, composto da Paolo Enrico, Enrica Nogara, don Cesare Zuccato, Giovanna Ballinari e Antonello Cappai, ha eletto Paolo Enrico alla presidenza e confermato Enrica Nogara nel ruolo di vicepresidente, garantendo così un importante elemento di continuità amministrativa.
Fin dalle prime sedute è emersa una forte unità di intenti, accompagnata dalla volontà di lavorare in piena sintonia con la Direzione Generale e con i diversi settori operativi della Fondazione.
Il nuovo Consiglio si trova ad affrontare alcune fatiche ereditate dagli anni precedenti, sia sotto il profilo economico-finanziario sia sotto quello strutturale e impiantistico. Dopo una stagione caratterizzata da importanti investimenti rivolti prevalentemente alla riqualificazione degli ambienti e al miglioramento estetico e funzionale degli spazi, l’attenzione si concentrerà ora prioritariamente sulla sicurezza, sull’ammodernamento degli impianti tecnologici e sulla manutenzione del patrimonio immobiliare.
Tra gli interventi prioritari figurano la sostituzione degli impianti di climatizzazione e della caldaia della Struttura Protetta, oltre alla valutazione di ulteriori opere necessarie a garantire sicurezza, accessibilità ed efficienza delle strutture.
«Siamo consapevoli delle responsabilità che ci siamo assunti e delle sfide che dovremo affrontare» sottolinea il neo presidente Paolo Enrico. «Il nostro impegno sarà quello di amministrare la Fondazione con concretezza, prudenza e senso di responsabilità, individuando le reali priorità e garantendo la sostenibilità dell’Ente nel tempo. Ho trovato un Consiglio coeso, una Direzione collaborativa e professionalità interne sulle quali poter contare. È da questo spirito di squadra che vogliamo partire, mettendo sempre al centro il benessere dei nostri residenti e di chi quotidianamente si prende cura di loro». [2215771]
Un valore aggiunto per il nuovo Consiglio è rappresentato dall’autorevolezza e dalla sensibilità di don Cesare Zuccato, dalle competenze professionali e dalle esperienze messe a disposizione da Antonello Cappai e Giovanna Ballinari, nonché dalla conoscenza dell’Ente maturata dalla vicepresidente Enrica Nogara nel precedente mandato.
Tra i primi adempimenti del nuovo Consiglio rientrano anche le determinazioni relative alla Direzione Generale, attualmente affidata dal maggio scorso al dott. Pierfrancesco Buchi in qualità di facente funzione. La volontà è quella di giungere in questi giorni a una definizione dell’assetto direttivo, nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie, assicurando stabilità gestionale e continuità operativa alla Fondazione.
Particolare attenzione sarà inoltre riservata al dialogo con le amministrazioni comunali del territorio, con le istituzioni, con le famiglie, con il personale e con il mondo del volontariato, nella consapevolezza che la Fondazione Comi rappresenti un patrimonio dell’intera comunità.
Con 184 posti letto residenziali e circa 180 dipendenti, la Fondazione costituisce infatti un importante punto di riferimento sociosanitario e occupazionale per il Luinese.
Il nuovo mandato si apre dunque all’insegna della concretezza, della collegialità e della responsabilità, con la volontà di affrontare le difficoltà senza allarmismi, ma con determinazione, attraverso una programmazione attenta degli investimenti e una gestione orientata alla sostenibilità futura dell’Ente.
Redazione Fondazione Comi
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