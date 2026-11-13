A Luino grande partecipazione per la serata di “Politiche da Bar” dedicata a salute mentale e giovani

Una grande partecipazione di pubblico ha caratterizzato il secondo appuntamento di «Politiche da Bar», l’iniziativa che si è tenuta giovedì 12 novembre al Bitter Birre Artigianali di Luino per affrontare il tema della salute mentale e dei giovani adulti. La serata ha visto un’ampia e attenta presenza di cittadini, animata da numerosi interventi e domande rivolte agli esperti presenti.

Il disagio giovanile tra percezione e realtà

Al centro del dibattito c’è stato il disagio giovanile, analizzato attraverso una serie di interrogativi cruciali. Quanto di questo disagio è reale e quanto è legato alle mode del momento? Esiste il rischio concreto di medicalizzare ogni normale difficoltà di crescita? Ci si è interrogati inoltre sul fatto che la cura della mente stia diventando un lusso, su quanti ragazzi riescano ad accedere ai servizi e quanti invece ne restino fuori per vergogna, e su di chi siano le responsabilità in questo percorso.

Fare rete sul territorio e superare i tabù

Il confronto ha evidenziato la necessità prioritaria di costruire una comunità coesa e di creare una rete solida tra i tanti supporti già attivi sul territorio, affinché le persone sappiano dove trovarli e come utilizzarli. Nel corso dell’incontro si è riflettuto anche sul valore dell’incontrarsi e della partecipazione, sottolineando l’importanza fondamentale della prevenzione e dell’educazione all’interno delle scuole per abbattere i pregiudizi.

Un passaggio centrale è stato dedicato allo stigma che ancora circonda il ricorso allo «psicologo». Sull’argomento è intervenuto l’avvocato Dario De Domenico, il quale ha proposto un paragone immediato: quando avvertiamo un mal di stomaco ci rivolgiamo al gastroenterologo, mentre quando a soffrire è la mente fatichiamo a cercare l’aiuto di chi può curarci, dimostrando come prendersi cura della salute mentale dovrebbe essere naturale quanto curare il corpo.

Il punto di vista degli specialisti

Sul tema delle responsabilità è intervenuta la dottoressa Federica Paola Imperatori, psichiatra, psicologa e psicoterapeuta, la quale ha invitato a non colpevolizzare ma a individuare con precisione dove risiedano le responsabilità. La dottoressa Chiara Ribaga, psicologa e coordinatrice del Consultorio di Cadegliano Viconago, ha approfondito l’argomento collegandolo al concetto di rete, spiegando che ogni attore e ogni servizio dovrebbe collocarsi in una relazione più ampia con le altre realtà del territorio.

Durante il confronto si è ricordata anche la legge 180 del 13 maggio 1978, la cosiddetta legge Basaglia, che ha segnato la chiusura dei manicomi e la trasformazione profonda del servizio sanitario. Si è inoltre discusso del bonus psicologo, definito come una buona intuizione ma penalizzato da modalità applicative perfettibili, ponendo l’interrogativo sul perché chi possiede un reddito più elevato debba ricevere meno supporto per le sedute psicologiche.

Chiusura in musica e prossimi appuntamenti

Le molte domande arrivate dal pubblico hanno confermato l’interesse per i temi trattati. Gli organizzatori ricordano che chiunque desideri porre ulteriori quesiti può farlo visitando il sito ufficiale dell’iniziativa.

La serata si è conclusa con la musica live in acustica di hellomynameistravis, che ha voluto dedicare il brano «Mio fratello è figlio unico» di Rino Gaetano agli ultimi, pensando a chi non era presente e a chi bisognerebbe riuscire ad arrivare. Gli organizzatori di «Politiche da Bar» hanno rivolto un ringraziamento a tutti i partecipanti e al locale Bitter per l’ospitalità, dando appuntamento a Luino per il mese di gennaio.