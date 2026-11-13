A Luino grande partecipazione per la serata di “Politiche da Bar” dedicata a salute mentale e giovani
Nella cornice del locale Bitter Birre Artigianali si è svolto un partecipato confronto pubblico sui temi del disagio giovanile, della prevenzione e dell'accesso ai servizi di supporto psicologico sul territorio
Una grande partecipazione di pubblico ha caratterizzato il secondo appuntamento di «Politiche da Bar», l’iniziativa che si è tenuta giovedì 12 novembre al Bitter Birre Artigianali di Luino per affrontare il tema della salute mentale e dei giovani adulti. La serata ha visto un’ampia e attenta presenza di cittadini, animata da numerosi interventi e domande rivolte agli esperti presenti.
Il disagio giovanile tra percezione e realtà
Al centro del dibattito c’è stato il disagio giovanile, analizzato attraverso una serie di interrogativi cruciali. Quanto di questo disagio è reale e quanto è legato alle mode del momento? Esiste il rischio concreto di medicalizzare ogni normale difficoltà di crescita? Ci si è interrogati inoltre sul fatto che la cura della mente stia diventando un lusso, su quanti ragazzi riescano ad accedere ai servizi e quanti invece ne restino fuori per vergogna, e su di chi siano le responsabilità in questo percorso.
Fare rete sul territorio e superare i tabù
Il confronto ha evidenziato la necessità prioritaria di costruire una comunità coesa e di creare una rete solida tra i tanti supporti già attivi sul territorio, affinché le persone sappiano dove trovarli e come utilizzarli. Nel corso dell’incontro si è riflettuto anche sul valore dell’incontrarsi e della partecipazione, sottolineando l’importanza fondamentale della prevenzione e dell’educazione all’interno delle scuole per abbattere i pregiudizi.
Un passaggio centrale è stato dedicato allo stigma che ancora circonda il ricorso allo «psicologo». Sull’argomento è intervenuto l’avvocato Dario De Domenico, il quale ha proposto un paragone immediato: quando avvertiamo un mal di stomaco ci rivolgiamo al gastroenterologo, mentre quando a soffrire è la mente fatichiamo a cercare l’aiuto di chi può curarci, dimostrando come prendersi cura della salute mentale dovrebbe essere naturale quanto curare il corpo.
Il punto di vista degli specialisti
Sul tema delle responsabilità è intervenuta la dottoressa Federica Paola Imperatori, psichiatra, psicologa e psicoterapeuta, la quale ha invitato a non colpevolizzare ma a individuare con precisione dove risiedano le responsabilità. La dottoressa Chiara Ribaga, psicologa e coordinatrice del Consultorio di Cadegliano Viconago, ha approfondito l’argomento collegandolo al concetto di rete, spiegando che ogni attore e ogni servizio dovrebbe collocarsi in una relazione più ampia con le altre realtà del territorio.
Durante il confronto si è ricordata anche la legge 180 del 13 maggio 1978, la cosiddetta legge Basaglia, che ha segnato la chiusura dei manicomi e la trasformazione profonda del servizio sanitario. Si è inoltre discusso del bonus psicologo, definito come una buona intuizione ma penalizzato da modalità applicative perfettibili, ponendo l’interrogativo sul perché chi possiede un reddito più elevato debba ricevere meno supporto per le sedute psicologiche.
Chiusura in musica e prossimi appuntamenti
Le molte domande arrivate dal pubblico hanno confermato l’interesse per i temi trattati. Gli organizzatori ricordano che chiunque desideri porre ulteriori quesiti può farlo visitando il sito ufficiale dell’iniziativa.
La serata si è conclusa con la musica live in acustica di hellomynameistravis, che ha voluto dedicare il brano «Mio fratello è figlio unico» di Rino Gaetano agli ultimi, pensando a chi non era presente e a chi bisognerebbe riuscire ad arrivare. Gli organizzatori di «Politiche da Bar» hanno rivolto un ringraziamento a tutti i partecipanti e al locale Bitter per l’ospitalità, dando appuntamento a Luino per il mese di gennaio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Bustocco-71 su La Pro Patria riparte da Pavia: obiettivo tre punti
PaoloFilterfree su Salvini resta alla guida della Lega per la quarta volta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.