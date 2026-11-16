A Luino i medici incontrano gli studenti del Liceo Sereni: una mattinata sull’antibiotico-resistenza

Una mattinata di formazione e sensibilizzazione per imparare a utilizzare correttamente gli antibiotici e comprendere i rischi dell’antibiotico-resistenza. Mercoledì 18 novembre, dalle 9.30 alle 13, Palazzo Verbania a Luino ospiterà circa 100 studenti del Liceo Vittorio Sereni, protagonisti di una delle 24 tappe italiane del progetto nazionale “One Health”, promosso da FADOI in collaborazione con l’Università di Camerino.

Ad accompagnare i ragazzi saranno i docenti e il dirigente scolastico David Arioli, mentre a guidare le attività saranno i medici internisti dell’Ospedale di Luino, coordinati dalla dottoressa Tiziana Marcella Attardo, direttrice della Medicina Interna.

Non sarà una tradizionale lezione frontale: gli studenti, divisi in dieci squadre, parteciperanno a un gioco didattico a carte durante il quale si trasformeranno simbolicamente in batteri. Attraverso quattro round scopriranno come funzionano gli antibiotici, perché alcuni batteri sviluppano resistenza e come interpretare un antibiogramma.

La mattinata comprenderà anche un approfondimento sulle infezioni correlate all’assistenza sanitaria e la testimonianza video di Ella Balasa, giovane donna con fibrosi cistica sopravvissuta a infezioni resistenti. L’incontro terminerà con la premiazione della squadra vincitrice.

«La lotta all’antibiotico-resistenza non può essere affidata soltanto agli ospedali e agli specialisti. Richiede un grande investimento collettivo nella cultura sanitaria», sottolinea la dottoressa Attardo, evidenziando l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella prevenzione.

L’iniziativa coincide con l’apertura della Settimana mondiale della consapevolezza sulla resistenza antimicrobica, in programma dal 18 al 24 novembre.

Il messaggio rivolto agli studenti è chiaro: gli antibiotici sono efficaci contro i batteri non contro i virus, e devono essere assunti soltanto quando necessari e su prescrizione medica, rispettando dosaggi e durata della terapia. Fondamentali anche le buone pratiche di prevenzione, dall’igiene delle mani alle vaccinazioni.

L’evento gode del patrocinio, tra gli altri, dell’Istituto Superiore di Sanità, del Comune di Luino, di ASST Sette Laghi e dell’Ordine dei Medici della provincia di Varese.