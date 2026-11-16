A Luino i medici incontrano gli studenti del Liceo Sereni: una mattinata sull’antibiotico-resistenza
Mercoledì 18 novembre al Palazzo Verbania circa 100 studenti parteciperanno al progetto nazionale “One Health” promosso da FADOI. Un gioco a squadre per imparare a conoscere i rischi legati all'uso scorretto degli antibiotici
Una mattinata di formazione e sensibilizzazione per imparare a utilizzare correttamente gli antibiotici e comprendere i rischi dell’antibiotico-resistenza. Mercoledì 18 novembre, dalle 9.30 alle 13, Palazzo Verbania a Luino ospiterà circa 100 studenti del Liceo Vittorio Sereni, protagonisti di una delle 24 tappe italiane del progetto nazionale “One Health”, promosso da FADOI in collaborazione con l’Università di Camerino.
Ad accompagnare i ragazzi saranno i docenti e il dirigente scolastico David Arioli, mentre a guidare le attività saranno i medici internisti dell’Ospedale di Luino, coordinati dalla dottoressa Tiziana Marcella Attardo, direttrice della Medicina Interna.
Non sarà una tradizionale lezione frontale: gli studenti, divisi in dieci squadre, parteciperanno a un gioco didattico a carte durante il quale si trasformeranno simbolicamente in batteri. Attraverso quattro round scopriranno come funzionano gli antibiotici, perché alcuni batteri sviluppano resistenza e come interpretare un antibiogramma.
La mattinata comprenderà anche un approfondimento sulle infezioni correlate all’assistenza sanitaria e la testimonianza video di Ella Balasa, giovane donna con fibrosi cistica sopravvissuta a infezioni resistenti. L’incontro terminerà con la premiazione della squadra vincitrice.
«La lotta all’antibiotico-resistenza non può essere affidata soltanto agli ospedali e agli specialisti. Richiede un grande investimento collettivo nella cultura sanitaria», sottolinea la dottoressa Attardo, evidenziando l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella prevenzione.
L’iniziativa coincide con l’apertura della Settimana mondiale della consapevolezza sulla resistenza antimicrobica, in programma dal 18 al 24 novembre.
Il messaggio rivolto agli studenti è chiaro: gli antibiotici sono efficaci contro i batteri non contro i virus, e devono essere assunti soltanto quando necessari e su prescrizione medica, rispettando dosaggi e durata della terapia. Fondamentali anche le buone pratiche di prevenzione, dall’igiene delle mani alle vaccinazioni.
L’evento gode del patrocinio, tra gli altri, dell’Istituto Superiore di Sanità, del Comune di Luino, di ASST Sette Laghi e dell’Ordine dei Medici della provincia di Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.