Tempo Libero
A Luino il “Concerto d’Autunno” della Musica Cittadina chiude la stagione 2026
Appuntamento sabato 28 novembre alle 21 per la serata conclusiva del calendario musicale cittadino, che vedrà sul palco anche la partecipazione dell’Ensemble di Flauti dell’Istituto Comprensivo B. Luini
Sabato 28 novembre, alle ore 21.00, il Teatro Sociale di Luino ospiterà il tradizionale “Concerto d’Autunno” della Musica Cittadina Luino, appuntamento che segna la chiusura della stagione concertistica 2026.
L’evento assume un significato particolare per lo storico sodalizio musicale, che proprio quest’anno celebra il 188° anniversario dalla sua fondazione.
La direzione e il programma della serata
A dirigere l’organico della Musica Cittadina Luino (intitolata al Maestro Pietro Bertani) sarà il Maestro Francesco Iannelli.
Il programma musicale scelto per l’occasione propone un percorso vario che spazia tra compositori classici e contemporanei: durante la serata verranno infatti eseguiti brani di Rossini, Verdi, Saint-Saëns, Hazo, Morricone, Conti e Mangani.
La collaborazione con le scuole del territorio
La serata vedrà inoltre un momento di condivisione con i giovani musicisti della città. Al concerto parteciperà infatti anche l'”Ensemble di Flauti” dell’Istituto Comprensivo “B. Luini”, formazione diretta dal Maestro Giuseppe Calabrese.
L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Città di Luino, chiude ufficialmente il calendario degli appuntamenti musicali dell’anno al Teatro Sociale.