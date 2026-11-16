A Luino l’incontro dedicato all’“Imprenditoria femminile” con protagoniste del mondo economico e culturale

Domenica 22 novembre nella sala di Palazzo Verbania un appuntamento promosso da Le Sempiterne, Comune e AIDDA per valorizzare il talento e creare nuove opportunità lavorative

Palazzo Verbania a Luino si prepara ad ospitare domenica 22 novembre alle ore 15.00 la conferenza dal titolo «Imprenditoria femminile. Un seme per il futuro», un evento pensato per far incontrare esperienze, idee e visioni attraverso un dialogo tra generazioni finalizzato a trasformare il talento in nuove opportunità concrete.

Un confronto tra generazioni a Palazzo Verbania

L’appuntamento è promosso dall’associazione Le Sempiterne presieduta da Simona Fontana, in collaborazione con la Città di Luino e l’associazione AIDDA. L’incontro punta a valorizzare il ruolo delle donne nel tessuto economico e sociale, offrendo uno spazio di riflessione sulle sfide e sulle prospettive future del lavoro d’impresa.

«Come Città di Luino – afferma l’Assessore alla Cultura Alessandra Brignoli – siamo orgogliosi di ospitare un incontro che vuole essere non soltanto un momento di approfondimento significativo, ma anche un invito a credere nelle proprie capacità, a sostenersi reciprocamente e a riconoscere il valore del talento femminile. Perché ogni esperienza condivisa può diventare un seme e ogni seme, se coltivato, può dare vita a nuove possibilità e a un futuro più ricco di opportunità per tutti».

Il valore del networking e gli interventi delle protagoniste

Nel corso del pomeriggio prenderanno la parola diverse figure di spicco del panorama imprenditoriale italiano. Dopo l’apertura, Luisa Cazzaro, Vice Presidente Nazionale di AIDDA, interverrà sul tema «Il valore del networking».

«Non dobbiamo cercare persone che ci assomigliano, ma persone che ci completano – afferma la Dottoressa Cazzaro Vice Presidente Nazionale di AIDDA –. È dalla diversità delle esperienze, delle competenze e delle visioni che nascono le idee nuove e le opportunità di futuro».

Le voci dell’imprenditoria italiana

Il programma proseguirà con una serie di interventi tematici affidati a importanti protagoniste del mondo produttivo e creativo. Tra queste figurano Nicoletta Spagnoli della Maison Luisa Spagnoli con un focus dal titolo «L’esperienza come patrimonio per la nuova generazione di imprenditrici/imprenditori», seguita da Chiara Boni con l’intervento «Un cambio di passo».

L’incontro vedrà inoltre la partecipazione di Barbara Borsotto di Daphne’ Sanremo che approfondirà «La sartoria come emancipazione femminile», di Beatrice Berutti di SPM che analizzerà «La dimensione internazionale dell’imprenditoria», e di Patrizia Ghiringhelli di Ghiringhelli Rettificatrici con un intervento su «Sfide ed opportunità per le nuove generazioni».