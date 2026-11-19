Un asilo nido che richiama le forme della natura e si ispira a un capolavoro del Rinascimento. È il nuovo “Nido del Bosco” di Luino, realizzato nella frazione di Voldomino, in via della Roggia, su progetto dello studio LCA architetti e finanziato attraverso i fondi del PNRR.

La nuova struttura comunale nasce con l’obiettivo di offrire ai più piccoli un ambiente accogliente, protetto e sostenibile, nel quale architettura e paesaggio dialogano attraverso forme morbide, materiali naturali e colori pastello.

Un asilo ispirato alla Madonna del parto

Particolarmente originale è l’ispirazione artistica del progetto: la celebre Madonna del parto di Piero della Francesca, nella quale la maternità e la protezione diventano elementi centrali.

Le geometrie e le forme del dipinto vengono reinterpretate nell’architettura attraverso i pilastri curvi, i tre lucernai concavi e gli spazi destinati al riposo dei bambini. La grande copertura a due falde richiama simbolicamente la tenda che protegge la Madonna nell’affresco.

Il cuore dell’edificio è un ampio salone condiviso, caratterizzato da percorsi fluidi e piccoli ambienti dedicati al gioco e alla scoperta. All’ingresso, un grande portico coperto accoglie le famiglie e offre uno spazio di incontro quotidiano tra genitori, bambini ed educatori.

Legno, lolla di riso e sughero: un edificio sostenibile

Uno degli aspetti più innovativi del nuovo asilo è la scelta dei materiali. La struttura portante è realizzata in legno certificato, mentre per l’isolamento sono stati utilizzati materiali naturali come la lolla di riso e una malta termica composta da sughero, pomice e calce.

Anche gli interni privilegiano soluzioni ecologiche, con pavimentazioni in linoleum e tinte vegetali.

Il Nido del Bosco è inoltre progettato secondo gli standard nZEB, ovvero edificio a energia quasi zero. Il riscaldamento radiante, la ventilazione meccanica controllata, l’illuminazione LED intelligente e l’impianto fotovoltaico sul tetto sono pensati per ridurre al minimo i consumi energetici e i costi di gestione.

Spazi a misura di bambino

Grande attenzione è stata riservata al benessere dei piccoli ospiti. Gli arredi sono progettati su misura, mentre le grandi vetrate e i lucernai permettono alla luce naturale di illuminare gli ambienti durante la giornata.

Il rapporto con il giardino, i colori delicati e le forme curve contribuiscono a creare un luogo dove i bambini possano giocare, esplorare e crescere a contatto con la natura. Il nuovo asilo di Voldomino rappresenta così un esempio di come l’edilizia scolastica possa coniugare qualità architettonica, attenzione all’infanzia e sostenibilità ambientale, mettendo il benessere dei bambini al centro del progetto.