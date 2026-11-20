Dal 23 novembre al 5 dicembre la Biblioteca di Luino propone il percorso di immagini e fotografie allestito da Claudio Caldironi sulle figure dell’antifascismo e della Repubblica

Dal 23 novembre al 5 dicembre la Biblioteca di Luino ospita la mostra di immagini e fotografie “Le radici della nostra Repubblica”, allestita da Claudio Caldironi per ripercorrere la storia dell’antifascismo, dei padri costituenti e dei protagonisti della vita repubblicana.

Dai riferimenti storici ai padri costituenti

Il percorso espositivo prende avvio da alcune citazioni e riflessioni legate a Giacomo Matteotti e Antonio Gramsci, per poi accompagnare i visitatori verso la storia di altre figure dell’antifascismo come Umberto Terracini e Piero Calamandrei.

Dall’impegno dei padri costituenti l’itinerario prosegue verso gli uomini e le donne che, pur partendo da contesti politici differenti, hanno contribuito a consolidare i valori della Costituzione e a dare forma alla Repubblica.

Le figure della Repubblica e il senso delle Istituzioni

Tra i protagonisti ricordati nell’esposizione figurano Sandro Pertini, Tina Anselmi, Alcide De Gasperi, Nilde Iotti, Aldo Moro ed Enrico Berlinguer.

L’iniziativa propone un legame ideale tra due generazioni che, al di là delle diverse posizioni politiche, hanno condiviso un’idea forte delle Istituzioni e una dimensione etica e morale ritenuta oggi particolarmente sentita in una fase di difficoltà per il Paese.

Come visitare la mostra a Luino

L’esposizione è aperta a chiunque desideri approfondire questi temi e seguire il percorso allestito nella sede luinese.

La Biblioteca di Luino osserva i seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18, mentre mercoledì, venerdì e sabato è aperta dalle 8.30 alle 13.