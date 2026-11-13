A Luvinate porte aperte alla Scuola dell’Infanzia per scoprire i “Creatori di Futuro”

Porte aperte alla Scuola dell’Infanzia di Luvinate, che si prepara ad accogliere le famiglie del territorio per presentare la propria offerta formativa dedicata ai bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 23 novembre, dalle 10.00 alle 11.30, nella sede di via San Vito 5: un incontro pensato per vivere “dal vivo” la quotidianità dell’asilo insieme ai piccoli e alle educatrici. Seguirà poi un secondo momento, con la formula dell’Open Day tradizionale, sabato 9 gennaio 2027 dalle 9.30 alle 12.00.

Il progetto “Creatori di Futuro” e l’educazione nel bosco

Sotto lo slogan “Creatori di Futuro”, la scuola propone un percorso che unisce la cura degli ambienti interni alla scoperta dell’ambiente esterno. Il punto di forza della didattica è infatti l’attenzione alla natura: grazie al progetto di Outdoor Education e all’esperienza dell'”Asilo nel bosco”, il territorio circostante diventa un’aula a cielo aperto.

I bambini partecipano a uscite regolari e passeggiate guidate organizzate in collaborazione con gli accompagnatori del Club Alpino Italiano (CAI). L’esperienza all’aria aperta si completa poi con il Laboratorio Orto e il Laboratorio di Gioco destrutturato con materiali naturali, pensati per stimolare la manualità, la creatività e l’esplorazione spontanea.

Lingue, sport e laboratori didattici

Accanto alle attività nel verde, la scuola struttura un programma multidisciplinare che accompagna i bambini nelle diverse fasi della crescita. L’offerta comprende l’avvicinamento alla lingua inglese attraverso il gioco, il Progetto Biblioteca e i laboratori didattici di Cucina e Gioco.

Grande attenzione è riservata anche al movimento e all’espressione corporea, grazie alle attività di psicomotricità, ai corsi di minibasket e all’adesione al progetto Scuola attiva Kids.

Orari flessibili e attenzione alla salute

Per andare incontro alle esigenze organizzative dei genitori e favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli familiari, la struttura garantisce un servizio esteso di Pre e Post scuola, attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 17.30.

L’attenzione al benessere dei più piccoli passa infine anche attraverso la prevenzione sanitaria: ai bambini iscritti a partire dai 4 anni viene infatti offerta gratuitamente una visita dentistica e ortottica. Durante gli incontri di presentazione, i genitori potranno visitare tutti gli spazi e confrontarsi direttamente con il personale educativo per approfondire ogni aspetto del programma.