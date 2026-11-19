Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per il terzo lotto di sistemazione e messa in sicurezza del torrente Tinella nel tratto urbano di Luvinate. L’intervento prevede un investimento di circa 300mila euro e prosegue il programma pluriennale di prevenzione del rischio idrogeologico promosso dall’Amministrazione comunale dopo il grande incendio del Campo dei Fiori del 2017 e le successive alluvioni che hanno colpito il paese nel 2018, 2020, 2021 e 2024.

Dal ponte di via San Vito al confine con Casciago

Il nuovo cantiere interessa l’asta del torrente a valle del nuovo ponte di via San Vito, proseguendo lungo l’abitato fino al confine con il Comune di Casciago. L’obiettivo è migliorare la capacità di deflusso del corso d’acqua durante le precipitazioni più intense, riducendo il rischio legato al trasporto a valle di acqua, terra, massi e materiale vegetale provenienti dai versanti della montagna.

I lavori comprendono la rimodellazione del corridoio di deflusso principale, il consolidamento del fondo dell’alveo e il rafforzamento delle sponde più danneggiate tramite la posa di scogliere a secco, intervento previsto anche per circa 35 metri su entrambi i lati in via Valtinella, nel territorio di Casciago. Il progetto include inoltre la realizzazione e il ripristino di briglie e soglie per contenere la forza della corrente e la rimozione di massi e detriti accumulati nelle passate alluvioni, in particolare nell’area del Parco Tinella.

Un piano da oltre un milione di euro in tre fasi

Questo intervento rappresenta il terzo passaggio di un programma di opere pubbliche che negli ultimi anni ha mobilitato complessivamente oltre un milione di euro per la difesa del suolo. Il primo lotto, realizzato tra il 2022 e il 2023 grazie a circa 200mila euro finanziati da Regione Lombardia, aveva interessato la parte alta del paese, tra Motta e Selvapiana e il tratto a monte di via San Vito, con opere di rafforzamento dell’alveo e costruzione di briglie.

Il secondo lotto, eseguito tra il 2024 e il 2025 con un ulteriore contributo regionale da circa 600mila euro, ha invece permesso di demolire il vecchio attraversamento di via San Vito per costruire un nuovo ponte a campata unica, progettato appositamente per consentire un migliore passaggio delle acque e dei detriti.

Nuove risorse regionali per il 2027

La programmazione proseguirà anche nei prossimi mesi. Nel corso del 2026 Regione Lombardia ha infatti deliberato un ulteriore finanziamento straordinario di 150mila euro a favore del Comune di Luvinate per nuove opere di sistemazione idraulica nella zona Motta e Selvapiana. L’intervento, previsto nel 2027, riguarderà uno dei punti più delicati del reticolo idrico, dove i due rami montani del Tinella si ricongiungono prima di entrare nell’abitato, poco a monte del nuovo ponte di via San Vito.

Le parole del sindaco Alessandro Boriani

«L’avvio del terzo lotto sul Tinella è un altro passaggio concreto di un lavoro che portiamo avanti da anni, con determinazione e continuità – il commento di Alessandro Boriani, sindaco di Luvinate –. L’incendio del 2017 e le successive alluvioni hanno profondamente segnato Luvinate e ci hanno posto di fronte a una responsabilità precisa: affrontare la fragilità del nostro territorio non soltanto intervenendo dopo le emergenze, ma investendo soprattutto nella prevenzione. In questi anni abbiamo lavorato per costruire un programma di interventi strutturali, ottenendo risorse regionali e coinvolgendo competenze tecniche e istituzioni. Il nuovo ponte di via San Vito, le opere lungo il Tinella, gli interventi forestali e idraulici realizzati sul Campo dei Fiori sono risultati importanti, che testimoniano un impegno amministrativo concreto e la volontà di dare risposte alla nostra comunità».

«Sappiamo però che il lavoro non è concluso – aggiunge il primo cittadino –. La sicurezza di Luvinate passa dalla manutenzione costante dei corsi d’acqua, dal consolidamento dei versanti, dalla cura dei boschi e dalla capacità di prevenire l’abbandono del patrimonio forestale. È una sfida che richiede continuità, risorse e collaborazione tra Comune, Regione, Parco Campo dei Fiori, ERSAF, associazioni forestali e tutti i soggetti che operano sul territorio. Le opere realizzate sono un punto di partenza importante, ma la prevenzione del rischio idrogeologico dovrà rimanere una priorità anche per le amministrazioni future».