A Luvinate un’esercitazione nell’Abisso Mattarelli: soccorso simulato a 415 metri di profondità
I tecnici della IX Delegazione speleologica lombarda arrivati da tutta la regione hanno simulato il recupero di un ferito con frattura a una gamba sul massiccio del Campo dei Fiori
Esercitazione di soccorso speleologico nell’Abisso Mattarelli, sul Campo dei Fiori a Luvinate, con 33 tecnici del Soccorso alpino e speleologico lombardo impegnati nel recupero simulato di un infortunato a 415 metri di profondità.
L’attività si è svolta nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di specialisti provenienti da tutta la regione, mobilitati dalla IX Delegazione speleologica lombarda del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico).
Il recupero a 415 metri di profondità
Lo scenario ha ricreato un intervento complesso all’interno dell’Abisso Mattarelli, lungo il massiccio carsico del Campo dei Fiori, con una persona ferita simulata a 415 metri sottoterra e una frattura ipotizzata a una gamba.
Le squadre hanno provato le diverse fasi del recupero, concentrandosi sulla movimentazione dell’infortunato e sull’adattamento delle manovre alle caratteristiche della grotta.
La nuova barella e il lavoro di squadra
Nel corso della simulazione i tecnici hanno testato sul campo anche una nuova barella smontabile, messa a punto dalla Commissione tecnica speleologica del Cnsas per le operazioni in ambiente ipogeo.
L’esercitazione ha consentito di rafforzare le competenze operative e il coordinamento tra i gruppi impegnati in una prova impegnativa.
Addestramento per ambienti sotterranei
Il soccorso in grotta richiede una formazione mirata perché le operazioni possono prolungarsi per più giorni in spazi confinati, stretti e logisticamente difficili.
La progressione sotterranea, la tutela dei soccorritori e il trasporto del ferito necessitano di tecniche precise e di grande intesa, allenate con addestramento costante.
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