Nel 2027 Malnate investirà 1.150.000 euro per rifare l’asfalto delle sue strade. Il piano è diviso in tre lotti. Del primo, da 350.000 euro, è stato approvato il progetto esecutivo è in fase di indizione la gara di appalto. Il secondo, da 600.000 euro, consistente nell’asfaltatura di ulteriori 13 vie e sistemazione puntuale dei marciapiedi di viale Trieste, via Montello fino a via Bernasconi, via Pastore zona area feste, viale delle Vittorie zona parco Bellavista e percorso pedonale villa Braghenti in calcestre è in fase di assegnazione del progetto esecutivo. Il terzo, da 200.000 euro, è inserito nel bilancio di previsione 2027 e verterà principalmente su puntuali interventi di riqualificazione marciapiedi e attraversamenti stradali per abbattimento barriere architettoniche di concerto con le segnalazioni fatte dai comitati di quartiere.

L’intervento sulle strade, inizialmente previsto nel 2026 è stato riprogrammato nel 2027 per limitare sovrapposizioni ed interferenze coi gestori dei servizi di posa fibra ottica(Open Fiber e Fibercop) e del servizio idrico(Lereti) tesi all’efficientamento della rete acquedotto comunale ed evitare di asfaltare per poi manomettere successivamente la strada.

Oltre alle asfaltature sono in programma nel 2027 il nuovo marciapiede di via Ravina a Gurone, nel tratto fra la scuola Frascoli e la chiesa di San Lorenzo, per 380.000 euro, per il quale si stanno chiudendo gli ultimi accordi bonari con i privati prima di dar corso alla gara d’appalto ed il rifacimento della pavimentazione del parcheggio di via Verdi e via Grandi per 370.000€ con la realizzazione di 69 parcheggi in luogo degli attuali 50 in fase di validazione del progetto esecutivo per poi dare corso alla gara d’appalto. , nel tratto fra la scuola Frascoli e la chiesa di San Lorenzo, per 380.000 euro, per il quale si stanno chiudendo gli ultimi accordi bonari con i privati prima di dar corso alla gara d’appaltoper 370.000€ con la realizzazione di 69 parcheggi in luogo degli attuali 50 in fase di validazione del progetto esecutivo per poi dare corso alla gara d’appalto.

«Le strade sono la prima cosa di cui ci parlano i malnatesi, e hanno ragione. Consapevoli del fatto che malnate ha circa 50 Km di strade e che l’investimento annuale su cui possiamo disporre è di circa 500.000€ abbiamo scelto come sempre di intervenire dando priorità alle strade più deteriorate», dichiara l’assessore ai lavori pubblici Piero Battaini.